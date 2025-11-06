自由電子報
娛樂 最新消息

網紅「玉米泉哥」放話公布粿粿、王子超級大瓜 結果超傻眼

范姜彥豐（左）指控王子（中）、粿粿有不正常關係，引發婚變。（翻攝自臉書）范姜彥豐（左）指控王子（中）、粿粿有不正常關係，引發婚變。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星范姜彥豐日前揭發結婚3年的老婆「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊「道德淪喪、婚內出軌」。網紅「玉米泉哥」先前在Threads上爆料4個與粿粿婚姻發生的爭議，引起網路熱烈討論。昨（5）他又預告手握粿粿、王子超級大瓜，甚至發表不自殺聲明，要網友先買好雞排、爆米花，時間到他就會公布，結果大家都等著他會爆出什麼猛料，玉米泉哥卻縮了，表示：只能先發雞排。

網紅「玉米泉哥」放話公布粿粿、王子超級大瓜 結果超傻眼范姜彥豐（右）與粿粿結婚3年。（資料照，記者陳逸寬攝）

玉米泉哥先前稱粿粿根本就是「家寧翻版」，還說自己「本來就爛命一條」。他說粿粿跟范姜一起工作時都會畫大餅，把事情說得天花亂墜，表示會幫忙處理通告、算好薪水、工作室透明，「連37元都會記帳」，事實上范姜的錢工作室都拖著沒給。更指兩人對外是一副恩愛模樣，結果真正起飛的只有粿粿，並反駁「我（粿粿）都在養范姜」說法，直言：別裝清高，如果范姜家底不夠硬，妳會嫁？

之後玉米泉哥指週刊爆料並非狗仔憑空挖到，「是粿粿自己原本要跟週刊談獨家。週刊都談好了，結果她放鳥。週刊直接臉綠、轉頭找徵信社處理」，這才造成大尺度照流出。

網紅「玉米泉哥」說好要爆炸裂大瓜，卻讓網友失望。（翻攝自Threads）網紅「玉米泉哥」說好要爆炸裂大瓜，卻讓網友失望。（翻攝自Threads）

玉米泉哥昨日神秘指自己手上還有更炸裂的大瓜，底下網友紛紛卡位，沒想到等著吃瓜的網友只等到「范姜跟粿粿要上法院了，很多料不能爆多太辛辣」並要網友期待，被網友怒嗆「別再泉（誇大其詞、吹牛不實）了」、「別再那耍憨了真的=_=我真的嚴重懷疑你的腦袋有浸過水」。玉米泉哥表示因為說好的料不能爆，所以他決定發雞排，11月22日台北場、23日台中場、24日高雄場，

玉米泉哥今（6）更發文強調，他這幾天的爆料「全都是真實內容」，不是網友版本、聽說的、網上傳，另外他的粉絲數也從6.3萬掉到5.6萬，嘆息：現在流量就是越假越紅、越真越掉粉。

