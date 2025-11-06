自由電子報
娛樂 最新消息

賈永婕招認不及格！為台北101煙火獻唱 歌聲驚呆北流董事長

賈永婕（左）、黃韻玲赴錄音現場。（北流提供）賈永婕（左）、黃韻玲赴錄音現場。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕臺北流行音樂中心（北流）與台北101共同推動的「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」，邀請30歲以下新世代創作者以作品為臺灣發聲。北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕4日前往錄音現場，與四位入選創作者、金獎製作團隊，以及來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同錄製跨年煙火音樂。

此次跨年煙火音樂計畫由金獎配樂家盧律銘擔任總製作人，並由知名錄音師錢煒安共同參與評選及製作。最終由四位新銳創作者脫穎而出，分別為：詹維全《勇者・啟程》、賴慕恩《未完的吶喊 Unfinished Shout》、林樺霖《T-Island》及張富隆《聲織福爾摩沙》。

賈永婕（前排左）、黃韻玲與嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」學生們玩自拍。（北流提供）賈永婕（前排左）、黃韻玲與嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」學生們玩自拍。（北流提供）

黃韻玲與賈永婕現身錄音現場，與四位入選創作者共同聆聽成果外，更親自走進錄音室獻聲，與從新竹縣尖石鄉遠赴而來的嘉興國小「拿互依馬胎兒童合唱團」，共同錄製以泰雅族語發聲的鼓勵語，賈永婕動容地說：「去年煙火我就想把原住民孩子的聲音加入，但這次沒有特別提醒，沒想到今天一聽到成果，雞皮疙瘩都起來了，因為居然真的完成了我的夢想。」錄音時甚至感動到眼線都哭花。

黃韻玲則回憶，早在七、八年前，她在網路上看到這群孩子們出國比賽的新聞，當下被孩子們純淨的歌聲深深打動。「那時候我就想，也許未來自己的專輯能和他們合作。」於是黃韻玲主動私訊合唱團老師，更親自前往學校拜訪。「我印象很深，那天孩子們都已經下課了，卻特別留下來為我唱了兩、三首歌，真的讓我又驚喜又感動。」

賈永婕（左二）、黃韻玲也獻聲。（北流提供）賈永婕（左二）、黃韻玲也獻聲。（北流提供）

多年後，當這次計畫啟動時，她立刻想起嘉興國小，她提到雖然臺灣有許多優秀的原住民孩子與合唱團，但因為這特別的緣分，她向總製作人盧律銘推薦嘉興國小參與錄音。黃韻玲說，孩子的歌聲象徵最單純的信念與力量，也正呼應這次計畫的精神—「用音樂說出臺灣」。

談及幕後花絮，兩位董事長都笑稱這次合作「順利到不可思議，就像找到對的人結婚一樣」。錄音現場氣氛更是輕鬆逗趣，賈永婕自嘲「唱歌一向不及格」，錄音時還一度落拍，引得眾人大笑；黃韻玲則打趣提醒：「以後還要唱歌的話，真的要先慎重考慮！」賈永婕隨即笑著接話：「我以後還是別唱了，我怕破壞大家的和諧！」全場笑成一片。

