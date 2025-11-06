江蕙和聲曝光原來是他 驚揭天后私下真面目

百合花與李竺芯在金音獎的合作大受好評。（金音創作獎提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕百合花樂團憑《萬事美妙》專輯在第16屆金音創作獎大放異彩，不僅成功抱回最佳專輯、評審團獎兩項大獎，還首次擔任典禮表演嘉賓，攜手金曲歌后李竺芯同台飆歌，高唱音樂裡的性別思考，主唱奕碩更大方換上女裝登台。

團員笑說：「在舞台上挑戰半首歌快速換裝，絕對是過去從未有過的演出體驗，感謝金音獎的『勇敢』，一起完成這項意義非凡的任務。」除了成功解鎖首次典禮演出，百合花今年也有許多新嘗試，包含日前剛落幕的三人編制全台小巡迴，考驗團員現場默契，以及主唱奕碩擔任江蕙演唱會和聲，有幸站上北高雙蛋舞台開嗓，也為自己歌手生涯寫下新的里程碑。

百合花主唱奕碩（左一）是江蕙的演唱會和聲。（金音創作獎提供）

奕碩日前擔任歌壇天后江蕙演唱會和聲，一起登上北高雙蛋舞台，完成20場演出，他謙虛表示：「能跟二姐江蕙一起同台唱歌，絕對是許多人的夢想，很榮幸能有這個難得機會，讓我獲得滿滿寶貴經驗。」奕碩更被江蕙的敬業深深打動，無論試音、彩排、總彩都是全力以赴，也真正感受歌手的專業與對歌唱的熱愛，他笑說：「準備演唱會這段時間，我都在觀察二姐的拖拍技巧，尤其她唱〈斷腸詩〉托得好美，是我們後輩值得學習的典範。」

百合花樂團以生猛台語搖滾奪下本屆金音獎最佳專輯，也以獨有創作視角連結台灣在地文化獲評審團獎殊榮，兩項大獎肯定，給樂團無比信心之外，也期盼引領更多聽眾走進演出現場，親臨感受百合花音樂魅力。

因去年大港開唱合作而結識的苗可麗，也在得獎後第一時間獻上祝福，她表示：「外星人終究被發現，沒辦法你們太耀眼，那天馬行空的想像力，讓台語歌有了不一樣的生命力，讓不同維度的人都能感受台語的美，實至名歸，大大恭喜。」苗可麗還不忘跟百合花邀歌，期盼未來還能再次同台對唱。

