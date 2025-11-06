自由電子報
娛樂 音樂

愛女金曲入圍掛蛋崩潰：「不要再宣傳了」 陽帆私下舉動曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕陽帆愛女ANGIE安吉去年底推出個人首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》的實體版本，並從今年2月底開始，以每個月一首歌準時報到的方式數位上架，10月底所有曲目上架完成，並舉辦了首次的北高簽名音樂會。

ANGIE安吉馬拉松宣傳一整年正式殺青。（索尼提供）ANGIE安吉馬拉松宣傳一整年正式殺青。（索尼提供）

為了慰勞安吉這一年來的辛苦，公司特別舉辦可愛溫韾的殺青慶功儀式，以象徵安吉粉絲名稱「吉子」的橘子塔和吉（橘）子汽泡飲慶祝她完成了「宣傳馬拉松」的任務，近來愛上跑步的她，在同事的歡呼聲中，振臂跑過宣傳的終點線，讓她開心不已說：「很幸運可以有一整年的時間，好好將專輯中的每一首創作介紹給大家，但～～也真的好累哦！終於殺青了！」

2025一整年繁忙的工作行程，把她的精神和體能都逼到極限，她表示，5月時金曲入圍名單公布沒有看見自己的名字，她真的非常沮喪，甚至開始懷疑自己，覺得是不是不要再宣傳這些歌曲了。見到她這麼難過，父母帶她去吃美食，她吃一吃還掉下眼淚，竟獲得店家的「加菜」招待，讓她十分驚喜。

ANGIE安吉馬拉松宣傳一整年正式殺青。（索尼提供）ANGIE安吉馬拉松宣傳一整年正式殺青。（索尼提供）

之後她把這樣的心情紀錄成短影音放上社群，是她自我療癒的方式，竟收到想像不到的迴響，「我真的沒有想到有這麼多我不認識的人來留言告訴我，我的歌曲陪伴他們走過某些人生重要片段，陪他們度過低潮，讓我獲得好多溫暖和力量。」她因此重新振作起來，把歌曲的宣傳一步一步做好，希望她的歌曲能讓更多人獲得療癒和能量。

但也因為這一整年是如此的忙碌，原本安吉深受失眠所苦的情況竟然大大好轉，她笑說：「有時候累到可以馬上入睡，甚至睡到中午才起床。」成為工作忙碌的意外收穫。

ANGIE安吉馬拉松宣傳一整年正式殺青。（索尼提供）ANGIE安吉馬拉松宣傳一整年正式殺青。（索尼提供）

不過真正來到專輯完成上架、宣傳殺青的時刻，ANGIE安吉心中有些不捨，表示還記得自己跟公司提案完成了歌曲創作，現在竟然已經來到宣傳尾聲，直呼時間太快。而她後續還有跨年演出和新單曲的計畫，工作同樣滿滿，她說：「希望明年可以給自己一段小小的假期，去紐約走走，體驗不同文化的城市。」

