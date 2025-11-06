自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

JO1白岩瑠姬首獻聲！參戰《星與翼的悖論》笑喊：他是另一個我

〔記者廖俐惠／綜合報導〕科幻動畫電影《星與翼的悖論》（AS ONE）改編自SQUARE ENIX人氣街機遊戲，近來展現音樂與戲劇雙棲魅力的男團「JO1」成員白岩瑠姬，首度挑戰動畫聲優，在科幻電影《星與翼的悖論》中飾演懷抱音樂夢想的高中生「陽」，更親自創作並演唱主題曲《巡星》，以歌聲詮釋角色對信念與羈絆的堅持，他形容：「陽是另一個我，對夢想懷抱不安仍努力往前。」

日本男團JOI成員白岩瑠姬，為《星與翼的悖論》首度擔任聲優，親自創作並演唱主題曲《巡星》。（甲上娛樂提供）日本男團JOI成員白岩瑠姬，為《星與翼的悖論》首度擔任聲優，親自創作並演唱主題曲《巡星》。（甲上娛樂提供）

從選秀脫穎而出加入日本人氣男團「JO1」，近年跨足電影圈的白岩瑠姬再展音樂與戲劇雙棲魅力，他首度為動畫電影擔任聲優，在科幻鉅作《星與翼的悖論》中飾演對未來迷惘、懷抱音樂夢想的高中生「陽」，不僅以溫柔細膩的聲音詮釋角色內心成長，更親自創作並演唱主題曲《巡星》，用音樂跨越現實與異世界的界線。

《星與翼的悖論》懷抱音樂夢想、對未來迷惘的高中生「陽」。（甲上娛樂提供）《星與翼的悖論》懷抱音樂夢想、對未來迷惘的高中生「陽」。（甲上娛樂提供）

白岩瑠姬透露，這首歌對他而言意義非凡：「《巡星》寫的是對信念的堅持，以及想守護某個人的純粹情感，希望大家能從中感受到那份不放棄的勇氣。」在已曝光的《巡星》MV中，他以充滿未來感的末日場景與星空交錯畫面登場，搭配熱血節奏與歌詞「和我一起穿越時空」，完美呼應電影「即使身處不同世界，也要再次相遇」的情感核心。

首度挑戰聲優與創作動畫主題曲的白岩瑠姬形容，這次合作就像命運的安排：「陽和我一樣，是個對夢想懷抱不安、卻仍努力向前的人。當我在錄音室聽到《巡星》在大銀幕上迴盪時，那一刻真的感動到想哭。」他也希望觀眾能從電影中獲得力量：「希望這部作品能在觀眾迷惘時，輕輕推他們一把。」

《星與翼的悖論》宇宙行星「巡星」上的少女機械師「拉科」。（甲上娛樂提供）《星與翼的悖論》宇宙行星「巡星」上的少女機械師「拉科」。（甲上娛樂提供）

電影《星與翼的悖論》改編自SQUARE ENIX熱門街機遊戲，講述高中生「陽」在神秘事故中被捲入異空間，意識與異世界行星上的少女機械師「拉科」產生連結，陽的歌聲意外成為改變兩個世界命運的關鍵。曾執導《名偵探柯南：零的執行人》的導演靜野孔文表示：「這部作品不只是科幻戰鬥片，更是一段用音樂串聯心靈的成長故事，講述當信念與羈絆跨越宇宙時，會誕生怎樣的奇蹟。」

為迎接電影上映，甲上娛樂特別推出兩款《星與翼的悖論》獨家預售套票：「普爾加德組」與「艾爾利亞組」，套票內含紀念票卡、貞本義行手繪色紙組（3張）與電影交換券乙張，售價599元，將於11月11日至11月17日期間在全台威秀影城限量販售，11月21日至11月24日開放領取，數量有限，售完為止。

《星與翼的悖論》集結《新世紀福音戰士》角色設計貞本義行、《鋼彈》系列機械設計形部一平等日本動畫界黃金團隊，被譽為今年最具話題的日本科幻動畫鉅作。（甲上娛樂提供）《星與翼的悖論》集結《新世紀福音戰士》角色設計貞本義行、《鋼彈》系列機械設計形部一平等日本動畫界黃金團隊，被譽為今年最具話題的日本科幻動畫鉅作。（甲上娛樂提供）

集結《新世紀福音戰士》角色設計貞本義行、《鋼彈》系列機械設計形部一平等日本動畫界黃金團隊，《星與翼的悖論》融合華麗戰鬥、細膩人物與動人音樂，被譽為今年最具話題的日本科幻動畫鉅作。當星光墜落，唯有歌聲能跨越時空，《星與翼的悖論》將於11月21日全台獻映，邀你飛向星空深處，見證跨越宇宙的奇蹟羈絆。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中