JO1白岩瑠姬首獻聲！參戰《星與翼的悖論》笑喊：他是另一個我

〔記者廖俐惠／綜合報導〕科幻動畫電影《星與翼的悖論》（AS ONE）改編自SQUARE ENIX人氣街機遊戲，近來展現音樂與戲劇雙棲魅力的男團「JO1」成員白岩瑠姬，首度挑戰動畫聲優，在科幻電影《星與翼的悖論》中飾演懷抱音樂夢想的高中生「陽」，更親自創作並演唱主題曲《巡星》，以歌聲詮釋角色對信念與羈絆的堅持，他形容：「陽是另一個我，對夢想懷抱不安仍努力往前。」

日本男團JOI成員白岩瑠姬，為《星與翼的悖論》首度擔任聲優，親自創作並演唱主題曲《巡星》。（甲上娛樂提供）

從選秀脫穎而出加入日本人氣男團「JO1」，近年跨足電影圈的白岩瑠姬再展音樂與戲劇雙棲魅力，他首度為動畫電影擔任聲優，在科幻鉅作《星與翼的悖論》中飾演對未來迷惘、懷抱音樂夢想的高中生「陽」，不僅以溫柔細膩的聲音詮釋角色內心成長，更親自創作並演唱主題曲《巡星》，用音樂跨越現實與異世界的界線。

《星與翼的悖論》懷抱音樂夢想、對未來迷惘的高中生「陽」。（甲上娛樂提供）

白岩瑠姬透露，這首歌對他而言意義非凡：「《巡星》寫的是對信念的堅持，以及想守護某個人的純粹情感，希望大家能從中感受到那份不放棄的勇氣。」在已曝光的《巡星》MV中，他以充滿未來感的末日場景與星空交錯畫面登場，搭配熱血節奏與歌詞「和我一起穿越時空」，完美呼應電影「即使身處不同世界，也要再次相遇」的情感核心。

首度挑戰聲優與創作動畫主題曲的白岩瑠姬形容，這次合作就像命運的安排：「陽和我一樣，是個對夢想懷抱不安、卻仍努力向前的人。當我在錄音室聽到《巡星》在大銀幕上迴盪時，那一刻真的感動到想哭。」他也希望觀眾能從電影中獲得力量：「希望這部作品能在觀眾迷惘時，輕輕推他們一把。」

《星與翼的悖論》宇宙行星「巡星」上的少女機械師「拉科」。（甲上娛樂提供）

電影《星與翼的悖論》改編自SQUARE ENIX熱門街機遊戲，講述高中生「陽」在神秘事故中被捲入異空間，意識與異世界行星上的少女機械師「拉科」產生連結，陽的歌聲意外成為改變兩個世界命運的關鍵。曾執導《名偵探柯南：零的執行人》的導演靜野孔文表示：「這部作品不只是科幻戰鬥片，更是一段用音樂串聯心靈的成長故事，講述當信念與羈絆跨越宇宙時，會誕生怎樣的奇蹟。」

為迎接電影上映，甲上娛樂特別推出兩款《星與翼的悖論》獨家預售套票：「普爾加德組」與「艾爾利亞組」，套票內含紀念票卡、貞本義行手繪色紙組（3張）與電影交換券乙張，售價599元，將於11月11日至11月17日期間在全台威秀影城限量販售，11月21日至11月24日開放領取，數量有限，售完為止。

《星與翼的悖論》集結《新世紀福音戰士》角色設計貞本義行、《鋼彈》系列機械設計形部一平等日本動畫界黃金團隊，被譽為今年最具話題的日本科幻動畫鉅作。（甲上娛樂提供）

集結《新世紀福音戰士》角色設計貞本義行、《鋼彈》系列機械設計形部一平等日本動畫界黃金團隊，《星與翼的悖論》融合華麗戰鬥、細膩人物與動人音樂，被譽為今年最具話題的日本科幻動畫鉅作。當星光墜落，唯有歌聲能跨越時空，《星與翼的悖論》將於11月21日全台獻映，邀你飛向星空深處，見證跨越宇宙的奇蹟羈絆。

