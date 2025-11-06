自由電子報
娛樂 最新消息

狂睡仍爆累！林欣霈以為只是壓力大 34歲健檢確診罹癌「現況曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕林欣霈曾罹患「甲狀腺乳突癌」，2022年動刀切除多顆惡性腫瘤，她現身節目《醫師好辣》回憶罹癌過程，坦言一開始只是「很容易累、睡再多都恢復不了！」誤以為只是壓力大，結果做完健康檢查才驚覺「身體早就亮紅燈」，如今事隔已3年現況也曝光。

林欣霈在34歲時確診甲狀腺乳突癌，動刀切除後已完全康復。（組合照，翻攝自臉書）林欣霈在34歲時確診甲狀腺乳突癌，動刀切除後已完全康復。（組合照，翻攝自臉書）

林欣霈透露，當時的疲勞狀況持續半年，「工作完就想昏睡，中午也要睡1、2小時，醒了還是累。」脾氣變差、體重驟降，還被朋友羨慕「怎麼吃都不胖」。直到34歲生日，她聽朋友建議做全身健檢，當作送給自己的生日禮物，沒想到一檢查就發現甲狀腺長滿結節，每顆都有2至3公分，醫師當場警告「不管有沒有惡化，都必須開刀！」

回診後，林欣霈確診為甲狀腺乳突癌，結節屬非良性，原本被判為第0期，沒想到手術時發現癌細胞已擴散至淋巴，立即改為第1期。最後，醫師為林欣霈切除右側甲狀腺與部分淋巴，她醒來看見傷口忍不住驚呼「切掉這麼多！」術後更歷經放射治療與長期復健，右肩頸因筋膜發炎、腮腺炎受限，生活一度不便。

所幸經過療養後，林欣霈目前僅需每半年追蹤一次，她感慨道「幸好那次聽朋友的話做健檢，不然後果不堪設想！」同時也呼籲不要輕忽「莫名的疲累」，因為那可能是身體在求救的訊號。如今，林欣霈撐過來已第3年，「康復嚕持續回診，也持續幫助詢問我甲狀腺問題的觀眾們，願我的經驗可釀以們不慌不忙，有（遊）刃有餘面對疾病！」

