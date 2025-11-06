唐綺陽出道前是配音員！重拾舊夢為NHK紀錄片獻聲

〔記者傅茗渝／台北報導〕國師唐綺陽久違回歸配音舞台！本週五（7）晚間十點，《公視主題之夜SHOW》將播出NHK紀錄片《歡迎來到失智症的世界》，改編自日本作家筧裕介的漫畫《失智症世界的旅行指南》。這部作品以動畫結合訪談，帶領觀眾從失智症患者的視角，重新理解那些被遺忘的瞬間與仍在閃光的情感。

唐綺陽為失智症紀錄片獻聲《公視主題之夜SHOW》邀公民探討照護挑戰。（公視提供）

唐綺陽畢業於國立藝術學院戲劇系，出道前其實是專業配音員。這次為動畫主角獻聲，她笑說：「很久沒有用我的聲音來演戲了！」她形容片中角色像生活在一個奇幻的平行時空，「他看到、感覺到的世界，和我們平常認知的完全不同。」她誠摯邀請觀眾跟著她的聲音，一起走進「失智症的世界」，體會另一種真實。

請繼續往下閱讀...

《歡迎來到失智症的世界》跳脫以往由家屬或醫護角度出發的敘事方式，讓失智症患者成為自己故事的主角。主角在「無臉人村」中看不清朋友的臉，那份模糊與迷惘，正是許多患者每天的現實。影片不以悲傷為基調，而是溫柔呈現如何與失智共存、依然擁抱生活。

唐綺陽為失智症紀錄片獻聲《公視主題之夜SHOW》邀公民探討照護挑戰。（公視提供）

節目論壇以「失智之後，我們重新學習認識你」為主題，邀請精神科醫師鄧惠文主持，帶領五位公民來賓透過沉浸式桌遊分享照護經驗。長照人員小曾說，有位接受日照服務的長者，三個月後突然控訴兒子「把她當犯人」，語氣與以往判若兩人，讓她不禁驚呼：「怎麼今天給我的劇本跟以前不一樣？」

與失智父親同住的街頭藝人陳萱羚則說，父親常說出陌生詞彙，讓她陷入不安：「不知道什麼新狀況要來了，又要面對新的情境。」鄧惠文苦笑點頭：「照顧失智症患者就像打怪，一隻怪消失，又冒出新的。」

19歲就開始照顧父親的居服員阿德，提到自己曾在過年包紅包卻被誤指偷錢、甚至被丟東西辱罵，讓他一度萌生輕生念頭，所幸在宗教與心理師協助下才走出低谷。他坦言：「那時候就是一種絕望，想著我幹嘛那麼累？」小曾也分享照護心法：「失智症患者是他世界的導演，我們就是最好的演員。」

鄧惠文盼大眾以「重新認識」的心情看待失智者。（公視提供）

鄧惠文感嘆，照顧過程往往得學會放手：「有些願望要死心了，永遠不可得。」但街頭藝人陳萱羚提出另一種觀點，她不把失智當成疾病，而視為「老年轉換期」的一部分，「如果那只是一個階段，我們是不是就能更輕鬆、更自在？」她鼓勵照顧者用玩遊戲、闖關的心態去面對，不要被疾病標籤綁住。

節目最後，鄧惠文回憶自己拍攝「認識失智症」衛教影片時，導演問她：「如果有一天妳確診失智，想對自己說什麼？」這個問題讓她當場真情流露。她說，希望觀眾透過節目，能從新的角度去理解失智者，也提醒社會：「我們都該保有那份願意重新認識彼此的心情，讓世界對他們更友善。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法