自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐綺陽出道前是配音員！重拾舊夢為NHK紀錄片獻聲

〔記者傅茗渝／台北報導〕國師唐綺陽久違回歸配音舞台！本週五（7）晚間十點，《公視主題之夜SHOW》將播出NHK紀錄片《歡迎來到失智症的世界》，改編自日本作家筧裕介的漫畫《失智症世界的旅行指南》。這部作品以動畫結合訪談，帶領觀眾從失智症患者的視角，重新理解那些被遺忘的瞬間與仍在閃光的情感。

唐綺陽為失智症紀錄片獻聲《公視主題之夜SHOW》邀公民探討照護挑戰。（公視提供）唐綺陽為失智症紀錄片獻聲《公視主題之夜SHOW》邀公民探討照護挑戰。（公視提供）

唐綺陽畢業於國立藝術學院戲劇系，出道前其實是專業配音員。這次為動畫主角獻聲，她笑說：「很久沒有用我的聲音來演戲了！」她形容片中角色像生活在一個奇幻的平行時空，「他看到、感覺到的世界，和我們平常認知的完全不同。」她誠摯邀請觀眾跟著她的聲音，一起走進「失智症的世界」，體會另一種真實。

《歡迎來到失智症的世界》跳脫以往由家屬或醫護角度出發的敘事方式，讓失智症患者成為自己故事的主角。主角在「無臉人村」中看不清朋友的臉，那份模糊與迷惘，正是許多患者每天的現實。影片不以悲傷為基調，而是溫柔呈現如何與失智共存、依然擁抱生活。

唐綺陽為失智症紀錄片獻聲《公視主題之夜SHOW》邀公民探討照護挑戰。（公視提供）唐綺陽為失智症紀錄片獻聲《公視主題之夜SHOW》邀公民探討照護挑戰。（公視提供）

節目論壇以「失智之後，我們重新學習認識你」為主題，邀請精神科醫師鄧惠文主持，帶領五位公民來賓透過沉浸式桌遊分享照護經驗。長照人員小曾說，有位接受日照服務的長者，三個月後突然控訴兒子「把她當犯人」，語氣與以往判若兩人，讓她不禁驚呼：「怎麼今天給我的劇本跟以前不一樣？」

與失智父親同住的街頭藝人陳萱羚則說，父親常說出陌生詞彙，讓她陷入不安：「不知道什麼新狀況要來了，又要面對新的情境。」鄧惠文苦笑點頭：「照顧失智症患者就像打怪，一隻怪消失，又冒出新的。」

19歲就開始照顧父親的居服員阿德，提到自己曾在過年包紅包卻被誤指偷錢、甚至被丟東西辱罵，讓他一度萌生輕生念頭，所幸在宗教與心理師協助下才走出低谷。他坦言：「那時候就是一種絕望，想著我幹嘛那麼累？」小曾也分享照護心法：「失智症患者是他世界的導演，我們就是最好的演員。」

鄧惠文盼大眾以「重新認識」的心情看待失智者。（公視提供）鄧惠文盼大眾以「重新認識」的心情看待失智者。（公視提供）

鄧惠文感嘆，照顧過程往往得學會放手：「有些願望要死心了，永遠不可得。」但街頭藝人陳萱羚提出另一種觀點，她不把失智當成疾病，而視為「老年轉換期」的一部分，「如果那只是一個階段，我們是不是就能更輕鬆、更自在？」她鼓勵照顧者用玩遊戲、闖關的心態去面對，不要被疾病標籤綁住。

節目最後，鄧惠文回憶自己拍攝「認識失智症」衛教影片時，導演問她：「如果有一天妳確診失智，想對自己說什麼？」這個問題讓她當場真情流露。她說，希望觀眾透過節目，能從新的角度去理解失智者，也提醒社會：「我們都該保有那份願意重新認識彼此的心情，讓世界對他們更友善。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中