炎上有用！配音還給專業配音員 《動物方城市2》胡尼克回來了

迪士尼發文表示胡尼克回來了，網友紛紛猜測是換回原來的專業配音員；左為胡尼克，右為配音員王辰驊（翻攝自Threads、臉書專頁「聲優往前滑」）

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼知名動畫續作《動物方城市2》即將於11月上映，日前迪士尼影業在社群平台「Threads」上發文，讓大家「猜一猜尼克是誰配音」，讓網友集體炎上「為什麼換人」，甚至有人揚言「拒看中文配音」、「寄信到迪士尼總公司抗議」。今（6日）迪士尼影業把舊文刪除，換上新的貼文，表示「胡尼克」角色會由第1集的職業配音員王辰驊配音，讓粉絲喊：「歡迎回來」！

迪士尼影業在「Threads」發文表示，謝謝大家對《動物方城市2》的喜愛跟期待，我們感謝每位曾為《動物方城市》貢獻聲音的夥伴。配上一段由王辰驊配音的「嗨，大家好，胡尼克回來了！《動物方城市2》11月26日敬請期待」。

請繼續往下閱讀...

迪士尼原先在社群平台放出「猜猜第2集尼克的配音員是誰」，但網友並不買帳，希望換回第1集的專業配音員。（翻攝自Threads）

先前疑似由藝人柯震東配音版本的胡尼克有被網友惡搞成空耳版本「嗨，大家好，我即江（將）惠（會為）物方城設（市2）裡面最帥、最機智的警探胡尼克先生配音」；也有眼尖網友發現，聯名《動物方城市2》的華航廣告用的聲音是王辰驊，為什麼大螢幕版本是藝人。

迪士尼影業悄悄把前一版疑似藝人版本宣傳貼文都刪除，換上更新版本，讓粉絲感到欣慰「感謝台灣迪士尼願意承擔責任和重新配音的成本，謝謝你們把9年前的尼克還給觀眾」、「確定是辰驊哥齁，不是只是請回來配一句廣告齁」、「可不可以講得再清楚一點」、「答應我，上映的時候一樣是辰驊老師的聲音」、「決定等配音表出來再決定要不要買票」、「是真的換回來了嗎！」。

但也有網友不樂觀認為「是胡尼克這個角色回來了，不是這個配音老師回來了，然後文案是寫感謝他配過，意思是感謝他的貢獻喔，但第2集不是他配的」、「究竟是只有宣傳回來還是整部都重配呢」。

在 Threads 查看

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法