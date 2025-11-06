自由電子報
娛樂 最新消息

田馥甄拜託買遊戲點數求交往？ 癡情男險信詐團謊言

詐騙集團利用「Hebe」田馥甄的名聲，行詐騙之實。（翻攝自臉書）詐騙集團利用「Hebe」田馥甄的名聲，行詐騙之實。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕詐騙集團花招百出，這次竟然拿女子團體「S.H.E」女神「Hebe」田馥甄出來誆騙，48歲蕭姓男子表示在WhatsApp上遇到Hebe，對方還承諾只要蕭男願意幫忙買10萬元遊戲點數卡當禮物，就會跟蕭男交往，除此之外，還會附贈10億元大禮包。超扯的謊言一般人都不會相信，但蕭男卻深信不疑，還好及時遭到員警阻止，防止詐團詭計。

蕭姓男子誤信詐團謊言，差點被騙走10萬元。（民眾提供）蕭姓男子誤信詐團謊言，差點被騙走10萬元。（民眾提供）

癡情的蕭姓男子剛開始還不信自己遭到詐騙，即使員警極力告訴他「不可能啦」，但他仍堅信跟他聊天、請他買點數的就是Hebe沒錯，且認為自己是天選之人，所以用最快速度到超商準備買點數卡。好在超商店員機警，立即通報警方到場。

蕭男表示，Hebe表示雙方是以「交友為前提」進行互動，還承諾蕭男年底前可與他見面，更大方說見面時會贈送10億元當作見面禮，前提是蕭男必須先購買價值10萬元的Apple Store點數卡表示誠意。好在經驗豐富的員警告訴蕭男「人家歌手賺那麼多會差你這10萬元」並耐心勸阻、確認點數卡尚未開通及傳送點數序號，成功阻止這樁利用歌手名義進行詐騙的惡行。

☆凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，可撥打165研判是否為詐騙事件。☆

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

