娛樂 最新消息

苗可麗淚憶「幫媽媽做最後一次SPA」 爸爸懷念方式讓她淚崩

苗可麗欣慰當出在媽媽出殯前，有讓她做最後一次SPA。苗可麗欣慰當出在媽媽出殯前，有讓她做最後一次SPA。

〔記者侯家瑜／台北報導〕苗可麗母親於今年3月初離世，她今（6日）出席伊甸基金會「老人照顧服務計畫」活動談及喪母心情，哽咽分享經歷這段過程後，學會面對生命最後一哩路。她說：「有了處理媽媽後事的經驗後，我就告訴女兒，我未來不要插管、不要急救，也交代保險箱密碼，該準備的要準備，我其實不忌諱這些，人生無常，且我們一出生就開始慢慢變老，確實過一天少一天。」

苗可麗感嘆人生無常，回憶母親離世經歷時忍不住淚水潰提。苗可麗感嘆人生無常，回憶母親離世經歷時忍不住淚水潰提。

回憶最欣慰的一刻，苗可麗說是還好當初有幫母親做「禮體淨身SPA」：「在媽媽出殯前一天，媽媽做了禮體SPA，那時我看到她被敷臉，心裡很難過，因為我生前都沒幫她敷過面膜。」而苗可麗也在一旁幫媽媽按摩腳，就像生前一樣照顧她，「因為我知道，今天不抱媽媽，她明天就會消失了。」

苗可麗與媽媽、家人的合照。（翻攝自臉書）苗可麗與媽媽、家人的合照。（翻攝自臉書）

相關新聞：苗可麗憂失智父知情自己罹病 欣慰喊：來得及陪伴就是福氣

提到父親對母親的離世反應，她說著說著，眼眶的淚水忍不住潰堤：「爸爸什麼都會提，就是不提媽媽，直到他有次哭著說有夢過媽媽，不知道之前是否是刻意不提起。有次爸爸主動說想用媽媽生前的腳踏車，他以前從沒提過說要騎，我想他是用這種方式懷念她。」這些失去讓苗可麗更珍惜家人與當下，儘管現在照顧父親辛苦，但他說還能陪伴就是福氣。

