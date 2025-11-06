自由電子報
娛樂 日韓

真假？！96萬粉YouTuber爆「中國客在韓活摘器官」

韓國一名YouTuber在日本以「大寶醬」名義經營YouTube頻道。（翻攝自YouTube）韓國一名YouTuber在日本以「大寶醬」名義經營YouTube頻道。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國YouTuber「大寶醬」擁有96萬粉絲追蹤，今年10月他發布一部影片，聲稱最近有許多中國人在韓國慘遭強摘器官，甚至言之鑿鑿表示「發現37具遺體，全都只剩下半身」。影片曝光後，許多網友嚇壞，不敢到韓國旅遊，引起政府機關重視。昨（5）大寶醬發布道歉影片，坦承自己將回韓國受警方調查。

大寶醬上月22日發布的影片中，指稱最近有中國人以免簽方式進入韓國，更爆發多起殺人案件，涉及器官買賣。影片中表示：「韓國國內發現了37具只剩下半身的遺體，尚未公開且調查中的案就多達150起以上」言論一出，引發網友熱烈關注，更直呼不敢去韓國。

這番言論引起韓國警方注意，綜合外媒報導，韓國首爾警察廳數位網路調查隊昨日已採取措施，對大寶醬展開調查。警察廳指出，此行為已構成重大犯罪，且內容煽動各界不安情緒，造成社會混亂，也嚴重打擊韓國國際形象。警方將釐清大寶醬所言是否為真，再依據相關法律採取措施。

目前韓國警方正著手確認大寶醬的國籍與所在地資訊，大寶醬行為可能違反《電信基本法》第47條第2項內容，向大寶醬提起懲處。由於韓國法律為「屬人主義」，就算大寶醬人在海外發部影片，韓國法律依然會對他進行判處。

大寶醬也更新頻道，最新上傳的影片中，他提到自己將前往韓國接受警方調查，更表示自己日後會小心發言，拍攝影片時也會謹慎選擇用字遣詞。大寶醬強調自己並非散播假消息或想要傷害韓國國際形象，只是想證明開放中國人免簽入境韓國後，治安變差、犯罪率變高的事實。目前爭議影片已遭刪除。

