娛樂 最新消息

苗可麗憂失智父知情自己罹病 欣慰喊：來得及陪伴就是福氣

苗可麗笑中帶淚，坦言陪伴就是福氣。（記者潘少棠攝）苗可麗笑中帶淚，坦言陪伴就是福氣。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深演員苗可麗今（6日）出席伊甸基金會「老人照顧服務計畫」活動，談到照顧罹患巴金森氏症及失智的父親時哽咽落淚。她坦言：「我不知道父親知不知道他失智，我不敢讓他看我在螢光幕上講這件事，怕他難過、心疼我。」苗可麗說，現在最能安撫父親的方式，就是陪他一起看電視、放他最愛的歌給他唱。

苗可麗親曝照顧罹患巴金森氏症父親心情。（記者潘少棠攝）苗可麗親曝照顧罹患巴金森氏症父親心情。（記者潘少棠攝）

她透露，父親每天清晨6點準時起床，有時情緒不穩，「他心情有時好，有時又不好，我回家常常要深呼吸」。雖然辛苦，她仍堅持親力親為，「我回到台北工作時會莫名低落，因為放不下他。」她笑說，父親只要看到她回家，心情就會變好，「父親很需要我，我每次回台北，父親都會問我什麼時候要回家，他這件事都記得很清楚，只要我回家，他都很開心，就比較不容易生氣，可能我能給他的安全感，就是盡力的陪伴。」

苗可麗心疼爸爸的病情，在身邊不離不棄陪伴。（翻攝自臉書）苗可麗心疼爸爸的病情，在身邊不離不棄陪伴。（翻攝自臉書）

苗可麗坦言，照顧過程中曾感到無助，但從沒想過放棄。她說：「我給他十足的愛，他不一定領情，還是會發脾氣，但我知道那不是他本意。」她形容父親的病情如靈魂被困在身體裡，「他有時清醒、有時糊塗，有時會突然對我說『對不起，昨天對你太兇』，我對此的解讀是，他的靈魂是清醒的，但被困綁在軀殼裡，所以表達度方式才會令人摸不著頭緒。」

為了讓父親穩定情緒，苗可麗找到妙招：「只要他情緒不好，我就放他最愛的歌《心事誰人知》給他唱。」她認為照顧者最重要的是順著被照顧者，不要硬碰硬。談到照顧壓力，她說：「我喘息的時候，就是他睡著或我回台北的時候。」但她仍感恩地說：「還能陪伴他，就是福氣。」

苗可麗出席伊甸基金會活動落淚談父親。（記者潘少棠攝）苗可麗出席伊甸基金會活動落淚談父親。（記者潘少棠攝）

她也感嘆母親過世讓她更懂人生的無常、珍惜當下，「預定的行程是兩天後，但無常往往總是出現在是下一刻。」因此更懂得珍惜父親仍在身邊的時光。苗可麗也分享，父親有時會到伊甸中心學習、看電視，「讓他有人陪，也讓我有喘息的空間。」

