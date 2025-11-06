廖苡喬「瞻仰外公遺容」爆哭 觸動真情嘆：死亡沒有想像中可怕

〔記者蕭方綺／台北報導〕廖苡喬、邱志宇、黃姵嘉等人今出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會，戲裡戲外都面臨離別，廖苡喬1月也面臨95歲的外公過世，她落淚表示拍完這部戲，「覺得死亡沒有以前接受到的突然離別那麼可怕。」

廖苡喬（左起）、邱志宇、黃姵嘉出席公視人生劇展《可以不要再想念我了》記者會。（記者陳奕全攝）

她去年10月接到《可以不要再想念我了》的劇本後，開始模擬角色心情寫日記，原本她過往都不敢瞻仰遺容，認為「這模樣不是親友生前的樣子」，後來到了演出角色，她意識到：「就算親友離開，我也是被愛、被祝福的。」

廖苡喬1月面臨95歲的外公過世，戲裡戲外都面臨離別。（記者陳奕全攝）

她說外公生前是個很酷、很瀟灑的人，到60、70歲還會開越野吉普車參加比賽，平常還會把所有孫子、孫女塞上車，一起去游泳。後來外公生病了很長一段時間，今年初廖苡喬拍戲時，外公過世，大夥兒顧忌她在工作，第一時間不敢還跟她說。

廖苡喬受訪時落淚。（記者陳奕全攝）

她受訪時哭著表示自己很欣慰上回見到外公，陪他打了最愛的麻將，「他生病後很久沒打麻將，但我不太會打，上回新手運自摸，他眼睛瞪很大，超可愛。」能再跟外公找事情一起做，讓她內心沒這麼大遺憾。她也感慨至親過世後，自己從沒夢過他們，但她會想著：「是不是代表他們繼續往前走，沒有留戀？」

黃姵嘉去年3月也面臨父喪，表示家人離世的沉重與抽離感，至今偶爾還是會在心頭浮現。（記者陳奕全攝）

同劇的黃姵嘉去年3月也面臨父喪，她幽幽指出爸爸離世的沉重與抽離感，至今偶爾還是會在心頭浮現，因此她很喜歡劇裡「靈魂中繼站」的概念，「他們可以在那邊看著我們、想念我們，讓我覺得他們沒有消失，還存在著。」一想到此，就會令她感到釋懷又寬慰。

而邱志宇也是，他曾走不出外公過世的陰影，他說「有一陣子只要聽到某些話，或看到和外公相仿長輩，就很容易觸景生情」，自己後來學會不壓抑情緒，用寫歌或繪畫保留與外公記憶，也說「允許自己懷念、悲傷，讓它成為你的一部分，繼續往前走」。《可以不要再想念我了》將在11月9日晚間10時，公視頻道播出，並同步上架公視+平台。

