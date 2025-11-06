向太怒轟名導王家衛「是個屁」 點名3宗罪永不錄用

由王家衛監製、執導的《繁花》播出後獲得不少好評。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕影壇大亨向華強的妻子「向太」陳嵐是知名電影出品人、製片人、經理人，在影視圈有舉足輕重的地位。近日向太怒轟國際級名導演王家衛，指他完全不受控，更說「王家衛沒有張叔平是個屁」，揚言永不錄用。

王家衛近期拍攝的電視劇《繁花》，由胡歌、辛芷蕾、唐嫣、游本昌等人演出，獲得各界好評，不過，卻爆出編劇署名風波，更流出疑似王家衛錄音對話，裏頭不但大肆批評主要演員是非，其中一句「唐嫣很裝」引起網路熱烈討論，許多人都質疑王家衛是個雙面人。

請繼續往下閱讀...

向太強調不投資王家衛，更說沒張叔平，他就是個屁。（香港星島日報）

向太提到王家衛，忍不住心中怒氣，直指：「我絕不錄用王家衛，因為他不受控。王家衛沒有張叔平是個屁，拍電影就是靠燒錢」，更表明投資王家衛的老闆都虧錢，言談之中處處指出外界對王家衛評價過高。向太毫不掩飾地說：王家衛就是個投資黑洞。

國際級導演王家衛近期深陷風波。（香港星島日報）

王家衛近期深陷爭議，《繁花》當中戲份吃重的女演員辛芷蕾拍攝期間，有一場戲要從火鍋桌邊走到窗邊，來來回回走了不知道多少次，辛芷蕾也想不透自己到底哪裡有問題，直接請教王家衛，沒想到王家衛冷漠回答：「妳是演員，妳應該自己想」，接著轉身離開。之後整整一個月，辛芷蕾在劇組都見不到王家衛身影，戲份也僵持在那兒，一個月後王家衛再出現，辛芷蕾根本不敢提出任何問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法