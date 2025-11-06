洪都拉斯「敲鐘秘辛」曝光！許效舜竟遭排擠現場爆走

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜、鄭仲茵主持東森超視行腳實境節目《神之路》創下亮眼收視成績，新一集節目邀請到重量級來賓，同時也是演藝圈大前輩的迎富送窮廟董事長劉尚謙，他已在廟中服務十八年。

許效舜（左）、鄭仲茵感謝觀眾支持。（東森超視提供）

劉尚謙更講述窮神的由來：「姜子牙在封神前，他的太太因為嫌棄他貧窮，而拒絕他入門。直到後來姜子牙成功封神，便將其妻子封為『窮神』，意即窮神只會前往富裕之家，並且將在該處停留，因此人們會在年末送窮。」

劉尚謙進一步說明：「送窮的習俗在漢末唐初時代就已盛行，所以過年時人們會張貼『福到』春聯，以阻擋窮神上門。」他也解釋了廟名「迎富送窮」的由來：「此廟之所以取名迎富送窮，就是要迎接五路財神，送走窮困的意思。為了有別於其他宮廟，我們特別向天公請示，希望能為財神封王，因此廟宇便被稱為『五路財神王』。」

而封王的前提是要先擲出12個聖杯，當天奇蹟般地連續擲出12個聖杯，在擲出第11個聖杯時，現場民眾都已起雞皮疙瘩，最後第12個聖杯一出現，全場更是歡聲雷動，五路財神便正式封王！許效舜、鄭仲茵更體驗迎富送窮，共五關的尋財路，兩人皆順利擲出三聖杯求財成功！

此外，《神之路》也走訪了桃園另一間廟宇「中壢仁海宮」。董事長王介禧分享，中壢仁海宮創立於1826年，至今已有200年歷史，並揭密其命名來由：「『仁』代表觀世音菩薩，『海』代表海神，也就是天上聖母。」節目中，邀請一位中壢仁海宮的董事分享了一則神蹟故事。有位來自八德路的信眾，想捐贈一尊目連尊者雕像給廟宇，廟方董事當時僅表示會再評估適合的擺放位置。後來，正好有位廠商表示，因有多餘的展示櫃，想說廟宇或許會需要，便提出贈送。沒想到，當初那位八德路信眾再度前來詢問捐贈目連尊者雕像一事時，廠商贈送的展示櫃早已安置好，更赫然發現其尺寸大小竟與目連尊者雕像完全吻合，彷彿是早已準備好要迎接祂入住一般。

許效舜聽了有感而發，分享當內心抱持著良善的意念，往好的方向前進時，正能量、好的事情自然就會隨之而來。鄭仲茵也分享道：「意念和信念非常重要。曾聽聞有位演藝圈前輩，在擊出一桿進洞後，因為想到要請客，便開始感到不安，結果後續的狀況便開始不太順利。」

但輪到洪都拉斯擊出一桿進洞後，卻立刻開心地大喊要請客，結果馬上就收到入圍金鐘獎的好消息，可見意念的力量有多麼強大！」許效舜聽了立刻搞笑地表示：「不對啊！他根本沒請客，我什麼都沒吃到！」鄭仲茵連忙澄清說：「有啦！我有吃到啦！」許效舜便持續笑說：「趕快給我手機，我要打給洪都拉斯問清楚！」

此外，董事更分享自己的親生經歷，其朋友被診斷出腳得了蜂窩性組織炎，可能需要截肢，這位董事為了朋友到每一殿神尊前擲筊，直到擲出三聖杯才站起來。一直到參拜神農大帝，她祈求希望讓醫師想到其他藥方治療，進而取代截肢。結果到了要執行截肢手術前，醫生打電話來說，他想到可以試試看新的抗生素，就不用截肢了！董事聽到消息後熱淚盈眶，並感言現在回想起來還是很想哭，讓許效舜聽了直喊：「我都起雞皮疙瘩了。」

