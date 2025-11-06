自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪都拉斯「敲鐘秘辛」曝光！許效舜竟遭排擠現場爆走

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜、鄭仲茵主持東森超視行腳實境節目《神之路》創下亮眼收視成績，新一集節目邀請到重量級來賓，同時也是演藝圈大前輩的迎富送窮廟董事長劉尚謙，他已在廟中服務十八年。

許效舜（左）、鄭仲茵感謝觀眾支持。（東森超視提供）許效舜（左）、鄭仲茵感謝觀眾支持。（東森超視提供）

劉尚謙更講述窮神的由來：「姜子牙在封神前，他的太太因為嫌棄他貧窮，而拒絕他入門。直到後來姜子牙成功封神，便將其妻子封為『窮神』，意即窮神只會前往富裕之家，並且將在該處停留，因此人們會在年末送窮。」

劉尚謙進一步說明：「送窮的習俗在漢末唐初時代就已盛行，所以過年時人們會張貼『福到』春聯，以阻擋窮神上門。」他也解釋了廟名「迎富送窮」的由來：「此廟之所以取名迎富送窮，就是要迎接五路財神，送走窮困的意思。為了有別於其他宮廟，我們特別向天公請示，希望能為財神封王，因此廟宇便被稱為『五路財神王』。」

而封王的前提是要先擲出12個聖杯，當天奇蹟般地連續擲出12個聖杯，在擲出第11個聖杯時，現場民眾都已起雞皮疙瘩，最後第12個聖杯一出現，全場更是歡聲雷動，五路財神便正式封王！許效舜、鄭仲茵更體驗迎富送窮，共五關的尋財路，兩人皆順利擲出三聖杯求財成功！

此外，《神之路》也走訪了桃園另一間廟宇「中壢仁海宮」。董事長王介禧分享，中壢仁海宮創立於1826年，至今已有200年歷史，並揭密其命名來由：「『仁』代表觀世音菩薩，『海』代表海神，也就是天上聖母。」節目中，邀請一位中壢仁海宮的董事分享了一則神蹟故事。有位來自八德路的信眾，想捐贈一尊目連尊者雕像給廟宇，廟方董事當時僅表示會再評估適合的擺放位置。後來，正好有位廠商表示，因有多餘的展示櫃，想說廟宇或許會需要，便提出贈送。沒想到，當初那位八德路信眾再度前來詢問捐贈目連尊者雕像一事時，廠商贈送的展示櫃早已安置好，更赫然發現其尺寸大小竟與目連尊者雕像完全吻合，彷彿是早已準備好要迎接祂入住一般。

許效舜聽了有感而發，分享當內心抱持著良善的意念，往好的方向前進時，正能量、好的事情自然就會隨之而來。鄭仲茵也分享道：「意念和信念非常重要。曾聽聞有位演藝圈前輩，在擊出一桿進洞後，因為想到要請客，便開始感到不安，結果後續的狀況便開始不太順利。」

但輪到洪都拉斯擊出一桿進洞後，卻立刻開心地大喊要請客，結果馬上就收到入圍金鐘獎的好消息，可見意念的力量有多麼強大！」許效舜聽了立刻搞笑地表示：「不對啊！他根本沒請客，我什麼都沒吃到！」鄭仲茵連忙澄清說：「有啦！我有吃到啦！」許效舜便持續笑說：「趕快給我手機，我要打給洪都拉斯問清楚！」

此外，董事更分享自己的親生經歷，其朋友被診斷出腳得了蜂窩性組織炎，可能需要截肢，這位董事為了朋友到每一殿神尊前擲筊，直到擲出三聖杯才站起來。一直到參拜神農大帝，她祈求希望讓醫師想到其他藥方治療，進而取代截肢。結果到了要執行截肢手術前，醫生打電話來說，他想到可以試試看新的抗生素，就不用截肢了！董事聽到消息後熱淚盈眶，並感言現在回想起來還是很想哭，讓許效舜聽了直喊：「我都起雞皮疙瘩了。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中