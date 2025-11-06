謝侑芯魂斷大馬！雪碧遭疑「介紹認識黃明志」深夜崩潰還原真相

雪碧（左圖在）釋出與謝侑芯（左圖右）的對話截圖，同時澄清自己並非介紹給黃明志認識的中間人。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「護理師女神」謝侑芯猝逝案持續延燒，同為網紅的摯友「雪碧」方祺媛昨（5日）深夜淚崩發聲，公開多張對話截圖與影片，強調自己並非介紹謝侑芯認識黃明志的中間人，駁斥外界「仲介伴遊」及「涉毒」謠言，痛斥網路揣測已嚴重傷害無辜。

「大家說是我介紹過去的，真的是一派胡言，反正有警方調查，一定會還我一個清白。」雪碧回憶，謝侑芯原訂10月24日返台，2人還約好26日一起打高爾夫，但人卻在21日至27日失聯。得知謝侑芯失聯消息後，雪碧立刻私訊黃明志卻未獲回覆，「只聽說她去馬來西亞拍廣告，黃明志是導演」，當時以為是詐騙或被拐賣。

直到新聞曝光，雪碧才驚覺真相，崩潰自嘲「我才是那個相信人性善良的小丑。」她強調，與黃明志僅因拍MV結識並無深交，「雖然曾一起喝酒，但沒有什麼特別關係。」針對外界揣測經紀人Chris涉案，雪碧強調對方只是第三方平台的工作夥伴，並非「掌控她們行程的經紀人」，事件發生後Chris全程協助聯絡與處理後事，卻遭網民無端羞辱，她無奈表示「他也只是個平凡人而已，被罵得很無辜。」

雪碧再三呼籲外界勿再散播不實指控，並還原謝侑芯生前熱愛運動、開朗樂觀的個性，「她不可能碰毒品，也不可能從台灣帶違禁品。」雪碧哽咽表示，因摯友的離世崩潰了2天，但想到謝侑芯不希望她沉溺悲傷，決定走出陰霾。最後，雪碧痛批酸民雙重標準，「出來說話就被罵蹭流量，不出來又被說是假閨蜜。」她再度重申「等警方調查完，時間會證明一切，也會還我一個清白。」

