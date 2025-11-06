自由電子報
娛樂 最新消息

法比歐《最強的身體》對決體能怪物 楊一展激讚：心肺超狂

《最強的身體》歷屆冠軍拼最強寶座。（好看娛樂提供）《最強的身體》歷屆冠軍拼最強寶座。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》自開播以來話題火熱、收視節節攀升，本週日將迎來第13集「菁英賽」巔峰對決，集結前12集共36場賽事冠軍同場較勁，角逐最終「最強的身體」寶座。節目在高雄港7號碼頭熱血開賽，現場氣氛緊張刺激，力與美交織的競技畫面令人熱血沸騰。

楊一展與楊佩潔擔任大來賓，與主播徐展元及蔡尚樺一同坐鎮主播台觀賽與點評。（好看娛樂提供）楊一展與楊佩潔擔任大來賓，與主播徐展元及蔡尚樺一同坐鎮主播台觀賽與點評。（好看娛樂提供）

曾親自下場挑戰的楊一展與楊佩潔，本集回歸擔任特別來賓，與主播徐展元、蔡尚樺同台鎮場。兩人曾體驗過賽事強度，這次改以選手視角剖析戰況，點評更具臨場感。楊一展大讚藝人法比歐在男單項目中的表現，「這個歲數能有這樣的心肺，我非常非常地給你個讚！」成為現場亮點之一。

法比歐闖進菁英戰。（好看娛樂提供）法比歐闖進菁英戰。（好看娛樂提供）

法比歐是少數成功闖進菁英賽的演藝圈代表，誓言為藝人爭一口氣，將對上國軍代表、健身冠軍與被封為「體能怪物」的健身教練，戰況激烈。另一邊，健身YouTuber「PeeTa葛格」坦言決賽讓他「又興奮又緊張」，尤其面對高雄超過40度高溫與烈日紫外線，是場真正的極限挑戰。

阿倉、芳芸迎來總排名第1的勁敵 是否奪冠為節目焦點。（好看娛樂提供）阿倉、芳芸迎來總排名第1的勁敵 是否奪冠為節目焦點。（好看娛樂提供）

混雙賽事同樣看點十足！阿倉擠進冠軍戰。（好看娛樂提供）混雙賽事同樣看點十足！阿倉擠進冠軍戰。（好看娛樂提供）

混雙賽事同樣吸睛，HYROX混雙台灣總排名第2的阿倉與芳芸再度聯手，將正面對決排名第1的勁敵，力拚一雪前恥、登上最強寶座。究竟誰能稱霸《最強的身體》？答案即將揭曉。節目於台視主頻每週日晚間8點播出；中華電信MOD／Hami Video於每週日凌晨12點上線，《最強的身體》YouTube頻道則於每週二中午12點更新。

