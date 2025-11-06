自由電子報
娛樂 最新消息

2025青春雲林演唱會明登場！麋先生、畢書盡、原子邦妮輪番開唱

〔記者李文德／雲林報導〕去年因環球科技大學退場，原本3校聯合演唱會改由雲林縣府舉辦青春雲林演唱會，吸引上萬人觀賞。縣府承接去年好口碑，明（7）日晚間斗六膨鼠森林公園舉辦「2025雲林YOUNG POWER」青春雲林演唱會，邀請畢書盡以及麋先生等藝人團體獻唱，邀請全國青年朋友一同到雲林綻放熱血青春。

2025青春雲林演唱會明日在斗六膨鼠森林公園登場。（縣府提供）2025青春雲林演唱會明日在斗六膨鼠森林公園登場。（縣府提供）

雲林三校聯合演唱會在20多年前舉辦，每年由雲林科技大學、虎尾科技大學、環球科技大學輪流籌辦，期間一度因經費不足停辦數年，2020年雲林縣府爭取經費恢復辦理，由3校輪流接手承辦權，邀請年輕人們喜愛的歌手、藝人上台表演，不過隨著去年環球科大退場後，便由雲林縣府主辦，去年擴大規模辦理，吸引上萬名年輕朋友。

2025青春雲林演唱會明日在斗六膨鼠森林公園登場，圖為去年盛況。（縣府提供）2025青春雲林演唱會明日在斗六膨鼠森林公園登場，圖為去年盛況。（縣府提供）

縣府勞青處長張世忠表示，青春雲林演唱會舉辦，會徵詢青年諮詢委員會的青年委員意見，更有雲科大、虎科大兩校學生會長會將學生們對於活動的意見提出，讓縣府作為舉辦活動參考，以多元音樂與在地學子共演做為亮點。今年有雲林縣青年學子才藝徵選活動高中職、大專院校組前三名優秀團隊精彩表演外，還邀請第一屆「雲耀星聲歌唱選秀大賞」冠軍得主張雅涵演唱。

2025青春雲林演唱會明日在斗六膨鼠森林公園登場，圖為去年盛況。（縣府提供）2025青春雲林演唱會明日在斗六膨鼠森林公園登場，圖為去年盛況。（縣府提供）

張世忠指出，今年藝人卡司更是盛況空前，邀請到李晉瑋、南西肯恩、原子邦妮、梁文音、艾薇、邱鋒澤、畢書盡以及麋先生等藝人、團體輪番登台演出，卡司級別可堪比跨年演唱會。

勞青處表示，活動免費開放入場，考量周邊交通狀況，因此明天12至22點，斗六市公明路將全面禁止車輛通行，民眾可由其他道路通行，且周邊有平面、路邊停車，呼籲民眾務必遵守相關交通規則。

縣長張麗善表示，縣府近年積極推動青年發展與文化創新，希望提供年輕人更多被看見的機會，青春雲林演唱會不僅是一場音樂盛典，更是一個讓年輕人展現自信與夢想的舞台，邀請全國朋友一同來感受雲林的熱情與活力。

