GD萌結婚念頭！聊到太陽兒子：我某天也會成為父親

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王G-Dragon（GD）近日登上節目《孫石熙的提問們3》，難得卸下偶像光環，暢談人生與未來規劃。他透露，明年是BIGBANG出道20週年，同時也是他SOLO活動滿10週年，坦言這兩個里程碑對自己而言，就像人生的「一個段落」，也讓他開始思考接下來的方向。

GD近日登上節目《孫石熙的提問們3》。（翻攝YouTube）

GD語出驚人地表示，下一步或許會是「結婚」。他笑著說：「目前的願望是，我覺得需要一個逗號（停頓）。」然後帶著不確定的語氣表示「要結…（婚）結婚吧？」，雖然語氣中帶點保留，但也流露出想定下來的念頭。他進一步解釋：「應該會吧？但我不敢保證。真的沒辦法保證啊，這又不是像當兵那樣有明確命令的事，至少當兵的時候還有人叫我去，也接納了我。」

談及團員太陽已婚並育有4歲兒子，GD也露出暖心笑容，分享自己探望時的感動，「我去看他的小孩時，對孩子說『我是爸爸的朋友喔』，那畫面讓我覺得很神奇。」他坦言，看到朋友成為父親，讓他也萌生憧憬：「我覺得，我某天也會成為父親，既期待又有點緊張」節目播出後，GD這段「預告」也立刻引發熱議。

