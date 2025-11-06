首爾最辣男團來台！《THE MAN ALIVE》肌肉猛男近距離開撩 女性限定場開搶

韓國猛男團THE MAN ALIVE首度登台。（RED3提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國現象級猛男團體 THE MAN ALIVE 強勢登台，以性感舞蹈、現場互動與強烈節奏感聞名的《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》，將於 12月6日、7日 連續兩天在 ZEPP New Taipei 帶來三場震撼演出，誓言在寒冬掀起最火熱的韓流風暴。

韓國猛男魅力席捲而來，12月三場演出預料將掀起冬季最熱浪。（RED3提供）

被YouTuber盛讚為「首爾必看猛男秀」的音樂秀，首次來台登場。THE MAN ALIVE 以完美體態、爆發力十足的舞蹈與舞台互動聞名，每年吸引成千上萬觀眾朝聖。主辦單位透露，這次來台的版本將完整保留韓國原汁原味的舞台編排與互動設計，讓粉絲不必出國就能近距離感受韓流猛男的熱血魅力。

《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》將於12月登上ZEPP New Taipei，近距離互動尺度大開。（RED3提供）

本次演出將全面升級現場互動，韓方特別要求保留經典「走進觀眾席」橋段，讓舞者親自走入人群、與觀眾擊掌互動，甚至安排讓人臉紅心跳的 1:1合照活動，讓粉絲能留下難忘瞬間，主辦單位笑說：「他們不只是會跳舞，更懂得讓觀眾的心跳跟著節奏一起加速。」

THE MAN ALIVE以爆發力十足的性感演出征服韓國觀眾，這次原汁原味搬上台灣舞台。（RED3提供）

此外，現場將設置 MEX龍舌蘭飲品吧，憑票券入場可折抵消費，觀眾能在微醺氛圍中，一邊享受音樂節奏、一邊沉浸於視覺與感官的雙重饗宴。主辦單位強調，《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》不僅是性感表演，更是一場結合音樂、舞蹈與自信能量的舞台藝術，「我們希望台灣觀眾能感受 THE MAN ALIVE 帶來的熱情與感染力，讓這個冬天徹底燃燒起來！」

THE MAN ALIVE團員以完美身材與舞台魅力聞名，保證讓台灣觀眾臉紅心跳。（RED3提供）

演出將於 12月6日（週六）晚間7點舉行女性限定場，12月7日（週日）下午2點開放男女皆可入場，以及12月7日（週日）晚間7點再度舉辦女性限定場，三場接連開演，勢必掀起冬季最熱浪。購票請上遠大售票官方網站查詢相關資訊。

