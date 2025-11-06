自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃明志涉謝侑芯命案解剖報告需等3個月 大馬法醫揭5點關鍵錯綜複雜

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志涉入台灣網紅謝侑芯在大馬的命案，目前仍在警局接受調查，警方已申請延押6天。由於謝侑芯的死因疑似與毒品有關，吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪就表示，相關的毒理與解剖報告預計需3個月才能完成。大馬法醫陳然致也在臉書發文，指出這起案件因與毒品傳聞牽連，而顯得格外錯綜複雜。

陳然致提到五點分析，其中包括遺體經檢驗後呈現「陰性屍檢結果」，也就是外觀與內部器官皆未發現異狀，死亡原因的範圍就會變得極廣，必須依靠更多專業檢驗與資料比對來判定。此外，若遺體器官出現變化，除了考慮本身疾病的可能性，也不能排除與毒品有關。法醫需透過精細的檢查與比對，才能釐清真正的死因。

陳然致進一步說明，法醫的工作是負責採集樣本，並與臨床毒理學家合作，從各種檢測與現場資料中綜合評估，判定是否存在致死因素。若案件涉及第三方投毒或外力介入，則必須對遺體外觀及內部進行更細緻的檢查，以免遺漏任何關鍵證據。

陳然致強調，目前外界消息來源眾多且真偽難辨，現階段應耐心等待警方公布正式的調查結果，「在法醫學的世界裡，沒有『簡單的死亡』。」陳然致表示：「每一項結論都建立在無數細節與證據之上，唯有等待最終報告，真相才能以最公正的方式呈現。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中