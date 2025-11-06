黃明志涉謝侑芯命案解剖報告需等3個月 大馬法醫揭5點關鍵錯綜複雜

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志涉入台灣網紅謝侑芯在大馬的命案，目前仍在警局接受調查，警方已申請延押6天。由於謝侑芯的死因疑似與毒品有關，吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪就表示，相關的毒理與解剖報告預計需3個月才能完成。大馬法醫陳然致也在臉書發文，指出這起案件因與毒品傳聞牽連，而顯得格外錯綜複雜。

陳然致提到五點分析，其中包括遺體經檢驗後呈現「陰性屍檢結果」，也就是外觀與內部器官皆未發現異狀，死亡原因的範圍就會變得極廣，必須依靠更多專業檢驗與資料比對來判定。此外，若遺體器官出現變化，除了考慮本身疾病的可能性，也不能排除與毒品有關。法醫需透過精細的檢查與比對，才能釐清真正的死因。



陳然致進一步說明，法醫的工作是負責採集樣本，並與臨床毒理學家合作，從各種檢測與現場資料中綜合評估，判定是否存在致死因素。若案件涉及第三方投毒或外力介入，則必須對遺體外觀及內部進行更細緻的檢查，以免遺漏任何關鍵證據。

陳然致強調，目前外界消息來源眾多且真偽難辨，現階段應耐心等待警方公布正式的調查結果，「在法醫學的世界裡，沒有『簡單的死亡』。」陳然致表示：「每一項結論都建立在無數細節與證據之上，唯有等待最終報告，真相才能以最公正的方式呈現。」

