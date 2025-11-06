自由電子報
張惠妹跨年演唱帶動台東住房率 縣府今起嚴查房價哄抬

〔記者黃明堂／台東報導〕2026台東跨年晚會「東！帶我走」邀請張惠妹與另一位台東之光A-Lin首度同台，另號召到9組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級歌手，台東市國際地標核心地區住宿幾近滿房，為防止業者趁勢哄抬房價，縣政府交通及觀光發展處啟動全面稽查行動，確保住宿市場公平透明，針對惡意哄抬價格、任意取消訂房等不法行為，將依法嚴懲、絕不寬貸。

台東縣府加強旅館房價查核。（記者黃明堂翻攝）台東縣府加強旅館房價查核。（記者黃明堂翻攝）

縣府提醒旅宿業者，房價須依旅館業管理規則及民宿管理辦法報請主管機關備查，不得超收，並應保留已收訂金或確認訂房之房間，違者將依發展觀光條例裁罰1萬至5萬元並公布名單。此外，旅宿業不得訂立違反「個別旅客訂房定型化契約」的不合理條款，如限制解約或任意取消訂房，否則將依消費者保護法第56-1條處3萬至30萬元罰鍰。針對哄抬房價、任意取消或未依規退費等情形，主管機關將依法嚴查並公布違規業者。

交通及觀光發展處卜敏正處長呼籲旅宿業者應秉持誠信經營與契約精神，妥善履行訂房契約，以維護消費者權益與業界良好商譽，共同營造公正、友善的旅遊環境，並表示旅宿業房價具市場供需與季節性特性，於旅遊旺季、連假、節慶及大型活動期間，價格浮動屬正常現象，旅客可依自身需求與預算選擇合適住宿，並建議提前預訂、多方比較，留意促銷或折扣方案，以獲得最佳住宿體驗。

縣府提醒，旅客訂房前可上交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法旅宿名單，如發現疑似哄抬房價或違法行為，可撥打台東縣政府交觀處觀光管理科089-357095或1999縣民服務專線（全年無休）檢舉反映。

