娛樂 電視

活派的勝利？謝金晶曝豬哥亮「最新歌廳秀」 揭他娶四位老婆實情

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子與Sandy吳姍儒聯手主持，與評審許效舜、黃豪平錄製《Talk Talk秀台語》第二季，本週五（7）日邀請到視網膜擔任節目評審。「秀場天王」豬哥亮過世8年多，許多觀眾都無法接受他離開的事實，參賽的謝金晶則說，豬哥亮現在忙於新的歌廳秀，一番話引發現場激烈討論。

謝金晶笑曝豬哥亮風流史，揭秘爸爸娶四妻真相。（公視台語台提供）謝金晶笑曝豬哥亮風流史，揭秘爸爸娶四妻真相。（公視台語台提供）

本週主題「家己的煩惱家己清」，歌手謝金晶提到已逝的爸爸豬哥亮，笑虧他一生都在研究數學，甚至因此出國深造20年；她也說豬哥亮有囤物的習慣，曾經一次性購入百雙皮鞋、百件內褲，「就連老婆也是一次就娶了四位！但是大家不要誤會，他會娶這麼多老婆，是因為生小孩太辛苦，他怕老婆太累了，這是我爸爸的用心良苦」，一番言論頗有遺傳到豬哥亮的主持風格。

豬哥亮過世8年多，網路上常有「豬哥亮即將出來選總統」、「豬哥亮正在拍《大尾鱸鰻3》」等言論，謝金晶順著網路上的猜測，笑言豬哥亮的確還活著，「他正在準備《天堂歌廳秀》，主持人是豬哥亮、賀一航，主秀是高凌風，現在還缺特別來賓...」，接著點名詢問許效舜、浩子、吳姍儒、黃豪平是否有意願參加，讓四人嚇到結巴。

許效舜（左起）、Sandy、視網膜、黃豪平、浩子錄製《Talk Talk秀台語》。（公視台語台提供）許效舜（左起）、Sandy、視網膜、黃豪平、浩子錄製《Talk Talk秀台語》。（公視台語台提供）

提到家中讓人煩惱的成員，吳姍儒忍不住抱怨爸爸吳宗憲總因為天馬行空的新創意、出乎意料的舉動讓大家招架不住。她提到，她國中三年都未向任何同學透露爸爸就是吳宗憲，直到吳宗憲無預警出現在畢業典禮上，「我上台時就看到我爸站在頒獎台上，說要頒發畢業證書給我，當時校長甚至還站在他的身後」，直呼很彆扭。

浩子也說，有次帶兒子上學，同學們看到他時都興奮地問兒子「浩子是你爸爸嗎？」沒想到害羞的兒子居然當眾否認，說：「沒有！他是我叔叔」，讓他相當錯愕。

