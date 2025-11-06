自由電子報
娛樂 電視

約會被拍遭退團！麻由揭內情嘆「後悔又愧疚」

〔記者林欣穎／台北報導〕來台8年的日籍女星麻由前陣子因參加《中文怪物》人氣高漲，最近則擔任新選秀節目《宇宙啦啦隊》的海選主持人，過去也曾是女團AKB48 Team TP成員的她，日前接受訪問提及退團原因，認了與當時被拍到緋聞有關，談及此事她面露遺憾：「此生蠻後悔又愧疚。」

麻由昔是AKB48 Team TP的一員。（記者胡舜翔攝）麻由昔是AKB48 Team TP的一員。（記者胡舜翔攝）

麻由在2023年時曾被周刊拍到和參與演出《機智校園生活》的男團noovy吉他手「JK」商鈞約會緋聞，過沒多久AKB48 Team TP營運團隊就發出公告，提到麻由因違反成員必須遵守之行為條例，在2023年6月7日退團。麻由憶起當年往事坦言很後悔，提到團體是屬於「戀愛感」的團體，當時被拍到照片無疑是一大重挫。

麻由退團後單身至今，盼能遇到好緣份。（記者胡舜翔攝）麻由退團後單身至今，盼能遇到好緣份。（記者胡舜翔攝）

麻由坦言與對方大概只交往幾個月，被爆出後就分手了，麻由則說分手原因是因為還有打算在台灣演藝上做耕耘，決定分開各自努力。如今已是27歲的她夢想是希望30歲能結婚，不過她從退團以來就單身到現在，喊話希望可以有好的緣分與追求者，至於喜歡的類型？她則說是年紀比她大的，「我喜歡笑起來可愛有魅力的人」

