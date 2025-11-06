陪黃明志赴警局！女友Sarah陪伴多年 曾認「有結婚打算」

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃明志的女友Sarah外型清秀，被不少網友形容撞臉越南女星海倫清桃。她不僅是黃明志的交往對象，更曾擔任他的造型師與化妝師，長期陪伴他在台灣拍攝與活動。過去多年，她多次出現在黃明志社群貼文中，與他及工作團隊一同出席活動，只是為保護隱私，黃明志經常以貼圖遮住她的臉。

黃明志（右）和女友相戀多年，也是他的造型師。（資料照，記者陳逸寬攝）

多年來，Sarah一直是黃明志最堅實的支持力量。外界對黃明志近期捲入謝侑芯身亡事件有所關注，也有部分網友質疑他與多名女性互動不當，但黃明志多次強調，與女友的關係一直公開透明。他曾表示，自己與女友一起長住在台灣，也坦言「有結婚打算」。過去他接受《自由時報》訪問時，也曾分享兩人認識的過程：當時他拍電影向政府申請輔助金遇阻，Sarah主動提供免費造型化妝協助，讓他能順利完成首部作品，也因此逐步建立深厚感情。

根據大馬英文媒體《新海峽時報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，謝侑芯的毒理及解剖報告需要約3個月才能完成，在此期間，警方將對案件展開徹底調查。此外，總警長透露，黃明志將被延押至11月10日，在警局接受深入調查，以釐清他與謝侑芯命案是否有關。

