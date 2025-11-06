黃明志捲命案！昔在馬泰邊境開飯店 形容當地「男人的後花園」

黃明志形容泰國丹諾是馬來西亞後花園。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕大馬創作歌手黃明志，近日因台灣網紅謝侑芯命案再度陷入輿論中心。根據馬來西亞媒體報導，警方發現他曾出現在死者喪命的旅館房間內，並在一度失聯後遭到通緝。雖然黃明志最終選擇主動投案，但外界對案件的疑點與他的私生活，仍議論不斷。

事實上，早在去年3月，黃明志便主動對外宣布，在馬泰邊境開設飯店的消息。他與友人合資，在位於泰國最南方、緊鄰馬來西亞邊界的丹諾（Dannok）創立「4896 Theater Hotel」。從馬來西亞北上僅需短程車程即可抵達，位置相當便利。

然而，丹諾這座小鎮並非旅遊勝地，而是以夜生活與成人娛樂產業著稱。由於泰國的法規較為寬鬆，與馬來西亞的保守風氣形成強烈對比，也讓這裡成為許多馬來西亞男性的「放縱樂園」。黃明志曾在影片中以「後宮佳麗三千」形容當地風情，甚至在YouTube上以「炮兵團必看」「男人的後花園」等標題吸睛，頗具挑釁意味。

值得注意的是，泰國自2022年6月起開放大麻合法化，許多在馬來西亞嚴禁的行為在當地卻能「就地合法」。黃明志當時曾以半開玩笑的口吻提醒觀眾：「你吃到一半突然覺得很開心，那你就要注意了」，而外界也對他過去的經營與現今案件之間的關聯，產生諸多聯想。

