娛樂 最新消息

《見鬼》彭氏兄弟相隔12年執導 親曝兄弟再合作「最好時機」

〔記者許世穎／綜合報導〕《見鬼》名導組合「彭氏兄弟」彭順、彭發暌違12年再度合作執導新片《拾荒法師2》近日於香港隆重開鏡。康復後首度現身的監製陳子聰精神奕奕，率領主演何超儀、波斯男神Iman等人一同出席。

電影《拾荒法師2》日前正式開鏡。（852Films提供）電影《拾荒法師2》日前正式開鏡。（852Films提供）

彭順、彭發繼2013年《逃出生天》後，相隔12年再以「彭氏兄弟」之名合體執導。彭發表示：「這部電影集合了我們都熱愛的元素，是最佳的再合作契機。」彭順則補充：「我們分工清楚、互相信任，雖然意見不同也會尊重彼此的創作。」兩人皆透露，本片融合中國武術、搏擊、兵器對打與喜劇元素，動作挑戰極大，「觀眾會看到一個前所未見的何超！」

為了詮釋片中動作場面，何超儀與Iman接受長達9個月的武術訓練，她笑說：「我一直想演女俠，這是《千機變》之後相隔22年再圓夢！」她更自信表示：「我有預感，這部戲將讓我的演藝事業再創高峰！」首次挑戰動作片的Iman則坦言過程極為嚴苛：「這不只是打戲，而是體能、節奏與情感的全面訓練，對我來說非常難忘。」

《拾荒法師2》開鏡殺豬。（852Films提供）《拾荒法師2》開鏡殺豬。（852Films提供）

監製陳子聰指出，《拾荒法師2》是一部結合武術與輕喜劇元素的動作電影，「這類型港片已很久不見，我們希望用新風格喚起觀眾的熱情，這對852電影公司來說也是重要的里程碑。」《拾荒法師2》目前拍攝進行中，預計於2026年1月殺青，系列首集《拾荒法師》則將於2026年中正式上映。

