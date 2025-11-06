自由電子報
娛樂 電影

痛批標題羞辱根本霸凌！「伊萊雯」米莉才21歲 想快樂做自己

〔記者許世穎／綜合報導〕在《怪奇物語》飾演「伊萊雯」成名的米莉芭比布朗近日登上英國《Vogue》封面，受訪時坦言自己長期飽受媒體惡意報導困擾，點名部分記者在標題中羞辱她的外貌，直呼「這不是新聞，這是霸凌」。她強調自己尊重新聞工作，但也呼籲：「拜託，別再攻擊我，我才21歲，讓我快樂、做自己好嗎？」

米莉今年3月曾在社群上發布影片，公開點名《每日郵報》等媒體，批評他們在她宣傳Netflix新片《電幻國度》期間，以「她的臉怎麼了？」、「為什麼像米莉芭比布朗這樣的Z世代老得這麼快？」等標題霸凌她。她透露當時「每天都在哭」，甚至在英國音樂獎頒獎前一度崩潰落淚。

米莉芭比布朗直說自己長期飽受媒體惡意報導困擾。（美聯社）米莉芭比布朗直說自己長期飽受媒體惡意報導困擾。（美聯社）

對於那些報導，米莉表示：「我尊重新聞，也喜歡閱讀有深度的文章，但在標題裡攻擊年輕女孩的外貌，這太過分了。對剛踏入這個行業的女孩來說，這種行為就是霸凌。」她也透露，好友莎賓娜卡本特的一句「管他們去死」讓她重新振作，決定為自己與其他女孩發聲。

米莉直說：「如果我染了金髮或化了濃妝會讓你不爽，那我會說出來。我才21歲，想要玩、想要嘗試、想要做自己。」她指出，許多媒體似乎希望她「永遠停留在童星時期」，但她拒絕為成長道歉，「我不會為了迎合他人期望而讓自己變小，也不會因為外貌、穿著或風格而感到羞恥。」

米莉芭比布朗希望能開心作自己。（美聯社）米莉芭比布朗希望能開心作自己。（美聯社）

目前米莉正為Netflix影集《怪奇物語》第五季（同時也是最終季）展開宣傳，但她的生活已有重大轉變——今年8月底，她宣布與丈夫傑克邦喬飛領養女兒。她強調，最重要的是保護孩子的隱私，「等她長大，有能力自己選擇是否分享時，我們會支持她，但現在，父母的責任就是守護她。」

《怪奇物語》最終季上線時間分別為：第一輯11月27日、第二輯12月26日，最終大結局1月1日於Netflix全球獨家上線。

