娛樂 最新消息

黃明志涉謝侑芯命案 大馬律師逆風發聲「未見謀殺誤殺證據」

黃明志（圖）涉「護理師女神」謝侑芯命案。（本報資料照）黃明志（圖）涉「護理師女神」謝侑芯命案。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志捲入「護理師女神」謝侑芯命案後，一度失聯遭全面通緝，昨（5日）凌晨在律師鄭清豐陪同下投案並延扣6天。對此，大馬律師陳博雄發文逆風聲援，直言至今「看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為案件在媒體渲染下「變得極度不公平」，呼籲外界降溫報導，讓真相能被專業處理。

陳博雄指出，根據目前媒體公開資訊，他並未看到任何可證明黃明志有意圖謀殺或誤殺的跡象，就算解剖報告顯示死者因吸毒導致心臟衰竭，也無法證明是在非自願情況下吸毒。他進一步分析，即便有「威逼或誘導吸毒」的情節，也難以認定吸毒者能預見死亡結果，因此不構成誤殺。

陳博雄強調，身為執業律師多年，他對警方與相關單位的說法抱持保留態度，「法律假設所有疑犯無罪，直到被證明有罪」，呼籲輿論不要先行定罪，避免讓整起案件失去客觀性與程序正義，他坦言「我不認為黃明志做錯了什麼。」直指社會輿論的壓力可能導致警方「過度反應以迎合情緒。」

陳博雄最後表示，「一個刑事案件最折磨人的，往往不是法庭判決那刻，而是警方調查那段時間。」他提醒社會應理性看待，同時呼籲媒體降溫報導，「或許死者真是猝死，也或許真有他殺成分」，一切應交由警方專業釐清，「若有罪當繩之以法，若無證據，請還他清白。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

