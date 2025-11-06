媽媽氣到藏內褲！秀英《陌生人》母女互嗆超療癒

〔記者鍾志均／綜合報導〕口碑、收視雙贏的韓國漫改劇《陌生人》確定製作第二季，第一季將在台播出；該劇由少女時代成員秀英和演員田慧振合作，秀英直呼與前輩對戲的每一刻都十分珍貴。

劇中，秀英與安在旭飾演素未謀面的父女，初次見面就火花四射、拳腳相向；安在旭飾演的朴振洪在公車站被誤認為性騷擾犯，遭秀英飾演的巡警金珍熙逮捕歸案，相愛相殺的「火爆父女檔」成為全劇一大亮點。

田慧振（左）和秀英在《陌生人》飾演像姊妹的母女。（龍華影劇台提供）

一向以「女強人」形象著稱的田慧振，這次在《陌生人》中徹底顛覆自我，化身成個性豪爽、狀況百出的單親媽媽金恩美。

劇中田慧振17歲便意外懷孕，成長於家暴家庭，沒有人教她怎麼當母親，多年來一直保持少女個性，雖然和秀英「母女倆」相依為命、感情深厚，但因個性南轅北轍，經常鬥嘴、爆笑互嗆。

甚至有幕，媽媽氣女兒沒告訴她被調職，竟然「藏起女兒內褲」報復，笑翻觀眾；兩人的相處更像一對鬥嘴姐妹，而非傳統母女。

秀英為詮釋巡警金珍熙，特地剪去一頭長髮。（龍華影劇台提供）

秀英作為女團轉演員中代表性的成功典範之一，在《陌生人》中表演獲得一致好評。為詮釋巡警金珍熙，她特地剪去長髮，以俐落短髮亮相，飾演一位熱心多管閒事、最愛頂撞上司的「麻煩製造機」。

秀英笑說，「自己與角色有八成相似，唯一不同的是珍熙比我更幹練，也更有她獨特的魅力。」她自然又充滿張力的演技，讓角色既有喜感又具現實感，成功讓觀眾看到她更成熟多變的演員魅力。

《陌生人》今（6）起，平日晚間七點於龍華影劇台播出。

