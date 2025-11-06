合作西島秀俊竟像「樹蔭下玩耍」 桂綸鎂曝跨語默契秘訣

〔記者李紹綾／台北報導〕桂綸鎂工作滿檔，2025下半年多在海外活動，先赴首爾參與出道作《藍色大門》重映，再到日本宣傳與西島秀俊合作的新片，接著飛往巴黎參加2026春夏時裝週壓軸秀。旅程緊湊卻充滿能量，她笑說：「這讓我打開新的門。」

桂綸鎂擔任《Bella儂儂》11月誌封面人物。（Bella儂儂提供）

2002年以《藍色大門》嶄露頭角的桂綸鎂，如今見證作品在韓國重映，對她而言是一場跨越時間的重逢。她說：「能讓一部電影在十年、二十年後仍被不同世代看見，是很幸運的事。」

這次重映，不只是懷舊，也讓她確認當年的選擇沒有錯。她笑說：「對自己的相信，所以不畏懼。當時做了演出的決定，不管外界聲音如何，我都很篤定。」正因那份相信，她才有勇氣踏出第一步。二十多年後，桂綸鎂已是國際影后，但仍保持當年被易智言發掘時的開放心態，對未知充滿好奇。

她坦言那段路並不平坦，「雖然過程崎嶇、困難多，但只要內心篤定，就會前往。」如今的她不再懊悔，只有溫柔的理解，因為每次選擇與不退縮，都讓她成為更好的自己。

近年她挑戰多部國際製作，從盧貝松監製的《台北追緝令》，到與西島秀俊共演的《最親愛的陌生人》，分別與歐美與日本團隊合作。她回憶盧貝松出身場務，對節奏拿捏極準：「只要準備好，他希望你怎麼做，你就像一片充滿養分的土壤，在上面種花種樹。」這經驗讓她重新體會表演的自由揮灑，「很多即興與新方式，我樂在其中，也重新思考表演的本質。」

在《最親愛的陌生人》中，日本團隊拍攝節奏極快，她笑說：「每天都關乎預算，每件事都要很精準。也因為有《台北追緝令》的經驗，讓我保持開放狀態。」她覺得自己很幸運，總能遇到專業、開放的團隊，「西島秀俊也很精準，所有細節都能被完整承接。」

與西島合作，她感受到被支持的力量：「他像一棵根紮很深的大樹，我就在樹蔭下玩耍，不害怕失敗，只想嘗試。哪怕跌倒沒得分，也是真實、自然的流動。」這份跨越語言與文化的默契，成為她最珍貴的表演經驗。

在片中，她飾演身在異國婚姻中的母親，學會在語言不通的關係裡表達與傾聽。她說：「我和導演需透過翻譯溝通，在戲裡也用第二外語。語言轉譯中一定會有丟失，不是百分之百。」她認為這種模糊反而有魅力，「我對語言的曖昧性很感興趣，這讓我更敏銳，也學會用語言以外的方式傳達情感。」

結束釜山影展行程後，她飛往巴黎參加品牌大秀。她笑說：「在秀前生病，只能在飯店養幾天，還是很想趕快康復去看秀。」之後又飛往東京影展擔任評審，面對馬拉松式看片，她笑說：「雖然疲累，但像精神洗禮，可以看到世界各地電影，觸角伸得很遠。」她形容，評審經驗讓她重新思考電影的本質，「可以聽不同電影人分享，收穫豐富。有些作品這輩子可能只會看一次，都是珍貴的相遇。」

回顧2025年，桂綸鎂雖沒拍新戲，卻在不同國度以作品展開新對話。「這些旅程都給我很大的鼓勵，是繼續努力的基石。」她總結：「年初我還想，今年會不會有演出？但下半年發生的一切都是最好的安排。無論舊作重映、新作發表，還是當評審，都是最好的安排，也讓我更好奇，這些養分會讓我變成什麼樣的人。」

