曾踹工作人員6年後翻身封后 河瀨直美爆金句給記者當標

河瀨直美導演亮相東京影展，和福地桃子共獲最佳女演員獎。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本名導河瀨直美曾被封「坎城的女兒」，不料6年前爆出拍電影《晨曦將至》時，怒踹工作人員腹部，被酸是「暴力導演」。時隔多年，她今（5）站上東京影展頒獎典禮，與演員福地桃子共同獲頒「最佳女演員獎」。

河瀨直美1997年以首部劇情長片《萌之朱雀》榮獲坎城影展金攝影機獎，沒想到多年後遭日媒《週刊文春》揭片場惡行，指出有工作人員因鏡頭問題不慎伸手碰到河瀨身體，讓她大發雷霆，一腳踹向工作人員腹部，引發軒然大波。

早在3年前，河瀨直美被問及此事，直言事情早就過去了，沒必要再回應；重新出發的她，和福地桃子在新片《恆星的彼方》分飾母女，對於獲獎，她特別感謝導演中川龍太郎，表示願意給予自己機會演出。

河瀨直美坦言這次母親角色「非常困難」，「拍攝期間，我對飾演女兒的福地桃子一直保持冷淡態度，從拍攝前的服裝試鏡階段就幾乎不與她說話，這是我為了角色所做的準備。我心裡其實想著，會不會被她討厭呢？」

她接著說，「最後一幕，當我感受到她的重量與溫暖貼在我背上那一刻，眼淚自然就流了下來，那時候就覺得『活著真好』。」

談到是否未來會繼續當演員時，河瀨笑說：「我現在可是色氣滿滿喔～」隨即打趣說：「開玩笑的啦，這是說給記者當標題用的。」引來全場笑聲，隨後補充在明年2月的新片中，中川龍太郎也會出演，「對於演員、導演角色互換，讓我覺得非常有趣。」最後她動情說：「想把這座獎獻給（已故）樹木希林老師。」

