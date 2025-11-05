學生怒吼「我要考試」掀激戰 《自殺通告》校園戰場太震撼

電影《自殺通告》；今（5）晚首映左起戴雅芝、白潤音、劉敬、邵奕玫、張豐豪。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕懸疑校園電影《自殺通告》今（5）晚首映，該片聚焦升學制度的龐大壓力，學生、老師針對考試與否衝突一觸即發；張豐豪飾演的「學生會會長」慷慨激昂發表演說，率領學生大喊「我要考試」，畫面震撼。

張豐豪回憶：「我是帶著憤怒和想衝撞的心情在吶喊，後來身邊同學們也跟著我一起大吼，瞬間感受到團結、肩並肩的力量，非常溫暖又充滿鬥志。」

請繼續往下閱讀...

劉敬今年以《失明》、《自殺通告》展現不同面向演技，更獲金馬新演員提名，這次片中默默守護邵奕玫，有著淡淡情愫，兩人有場大雨中站在頂樓的重頭戲，衣服濕了又乾、乾了又濕，拍到狂發抖，等戲時甚至用上緊急救生毯保暖。

邵奕玫笑說：「那場戲我得在雨中強迫自己睜開眼睛，還要控制自己不能抖，不停捏大腿，過程中一度腦袋打結，很感謝劉敬一路陪我完成。」劉敬也難忘表示：「那天全身都濕答答，回家發現我褲頭附近長濕疹，好癢！」

電影《自殺通告》；左起黃秋生、林予晞、黃迪揚。（記者潘少棠攝）

電影全在台灣元智大學拍攝，飾演「校長」的黃秋生表示，能來台灣拍攝就是他接演主因，當時正值夏天，只記得天氣很熱；這次他演出校長，有大量中文台詞，但因背景架空，所以講話有口音沒關係。

談到和林予晞首次合作，黃秋生笑讚：「她十分優雅，人又漂亮，舉手投足都像個有愛心的老師！」林予晞則誇他眼睛很好看，兩人被虧校長和老師互動好像有點「曖昧」。

不過，由於片名敏感聳動，導致香港當局無法同步上映，香港出生的導演周冠威堅持不改，表示：「這片名和劇情是最貼切的，而且我始終認為談論自殺不是禁忌。」盼大家看完可以獲得力量。

電影《自殺通告》；左起導演周冠威 監製林配儀。（記者潘少棠攝）

周冠威今在首映會有感表示，《自殺通告》拍片遇到很多困難，感謝台灣給予溫暖，也感受政府對藝術文化支持。《自殺通告》於11月7日在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法