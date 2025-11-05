白百何疑嗆「黑箱操作」竟成真？王傳君奪東京影帝引爆內幕說

第38屆東京影展主競賽單元獲獎影人大合照。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第38屆東京影展今（5）閉幕，主競賽單元中，最佳男主角頒給《春樹》中國演員王傳君，剛好昨爆出影展內部疑有得獎「潛規則」之說，網爆出《春樹》女主角白百何不滿戲份不多的王傳君拿獎，沒想到今開獎，讓此說可信度大增。

白百何以華語片《春樹》入圍東京影展主競賽單元，鬆弛有度的表演讓她成為獲獎人選之一，不過她前天卻在微博發出一句「還能這麼操作...」，被網友解讀對賽制不公提出質疑。

王傳君以《春樹》奪下第38屆東京影展最佳男主角獎。（翻攝自YouTube）

王傳君以張律導演的《春樹》獲得東京影展影帝，直言隨著見的人越來越多，想說的話越變越少，覺得自己還差得遠，接著他感謝女主角白百何、劉丹，形容「她們光亮的表現照亮了角落裡的我，感謝妳們成為這道光。」

最佳女主角獎開出雙蛋黃，由電影《恆星的彼方》（恒星の向こう側，暫譯）主角福地桃子、河瀨直美共同獲得。

《恆星的彼方》講述福地桃子得知「母親」河瀨直美生命有限，於是決定返鄉陪伴，母女倆因誤解多次衝突，最後女兒理解母親，帶著她的遺愛重新出發。

第38屆東京影展「主競賽單元」獲獎名單：

東京大獎／東京都知事獎：《巴勒斯坦36》

評審特別獎：《我們是森林的果實》

最優秀導演獎：《正面還是反面？》阿勒西奧瑞戈德瑞吉、馬泰奧·佐皮斯；《春樹》張律

最優秀女演員獎：《恆星的彼方》福地桃子、河瀨直美

最優秀男演員獎：《春樹》王傳君

最優秀藝術貢獻獎：《母親》

觀眾票選獎：《金髮》

