老爸木村拓哉是奪獎常客！木村光希首摘「最會穿牛仔褲」頭銜

木村光希（4日）上台領取第42屆「最佳牛仔穿著大賞」榮銜。（翻攝自日本牛仔褲協會）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由日本牛仔褲協會主辦，在娛樂圈極具時尚指標地位的「最佳牛仔褲穿著大賞」頒獎典禮，昨（4日）於東京舉行第42屆頒獎典禮。「最美星二代」木村光希首度拿下該獎項，對比老爸木村拓哉從1994年至1998年蟬聯5年「最會穿牛仔褲」的男星，木村光希的牛仔褲穿搭風格，也獲得時尚界一致好評。

木村拓哉從1994年至1998年蟬聯5年「最會穿牛仔褲」的男星。（翻攝自日本牛仔褲協會）

木村光希對拿下該獎感到非常榮幸，她上台時表示，「牛仔褲是我必備的單品之一，能獲得這個獎項我非常開心。」透露典禮當天穿的正是自己最愛的牛仔裝，「這套是我一直以來的最愛，即使面對各種挑戰或出國旅行，我也會穿著它」。深受精品圈青睞的光希認為，牛仔褲的魅力在於「它是一種可以搭配各種服裝的單品」，例如搭配蕾絲上衣、黑色高跟鞋，即可為看似中性的牛仔裝添上一抹優雅。

目黑蓮連續2年獲得「綜合評選獎」。（翻攝自日本牛仔褲協會）

對於父親木村光樹曾連續5年獲得該獎項，並因此入選名人堂，光希透露，自己還特別去翻找過去資料照來看，想了解父親當年在台上的穿搭風格 ，「他看起來太酷了，我覺得牛仔褲真的很適合他。」

木村拓哉的師弟目黑蓮和女兒木村光希同時獲得2025最佳牛仔褲穿著大賞。（翻攝自日本牛仔褲協會）

頒獎典禮上，同台領獎的還有木村拓哉的同門師弟兼男團Snow Man成員目黑蓮，他已連續兩年拿下「綜合評選獎」；女演員今田美緒今年也是首次獲獎，因演出《麻煩一族》爆紅的松本若菜，以及聲優花江夏樹等名人，皆在受獎之列。

