再度「被當狗」！他口誤「米可白聞行李」 謝震武笑翻：是米格魯

藝人米可白。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕台中爆發非洲豬瘟疫情，全台人心惶惶，機場防檢工作也全面升級。不過原本嚴肅的防疫議題，昨（4日）在政論節目《新聞面對面》卻意外變成笑場時刻。政治學教授范世平談到邊境防疫時，一時口誤說出「一落地，就會有『米可白』來聞你的行李」，讓全場瞬間笑翻，主持人謝震武也忍不住糾正：「是米格魯啦！米可白是藝人！」事主米可白也轉發片段，打趣說：「原來我身兼多職。這內容太可愛了～為了黑寶＋車輪餅的罐罐錢，我去（新技能）。」

米可白與愛犬。（翻攝自臉書）

范世平當時認真解釋，台灣人出國比例高，防疫壓力自然增加，機場除了會播放宣導廣告，也有檢疫犬協助聞行李，沒想到一個「米格魯」說成「米可白」，意外成為全場笑點。台北市議員鍾沛君也笑說，原本以為范教授是故意講錯營造效果，結果他竟然真的誤會。謝震武也打趣表示：「我以為這是節目效果，沒想到他講得這麼認真，我覺得我有義務要糾正他！」現場笑成一片。

侯友宜（左）曾將錢錢誤為是米可白。（翻攝自臉書）

有趣的是，這並非「米可白」第一次被誤認成狗。2021年她出席新北市寵物活動時，當時市長侯友宜看到她的愛犬「錢錢」，竟以為狗的名字叫米可白，還開心地喊：「米可白！米可白！」讓在一旁的本人哭笑不得，急忙澄清：「牠不是米可白，我才是啦！」如今又因范世平的口誤「再度中槍」，也讓這段防疫討論瞬間變成笑話集錦。影片曝光後，鍾欣凌笑虧米可白是「好鼻師」、勇兔則說：「留一點給別人賺！」

