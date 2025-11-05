自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

再度「被當狗」！他口誤「米可白聞行李」 謝震武笑翻：是米格魯

藝人米可白。（翻攝自臉書）藝人米可白。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕台中爆發非洲豬瘟疫情，全台人心惶惶，機場防檢工作也全面升級。不過原本嚴肅的防疫議題，昨（4日）在政論節目《新聞面對面》卻意外變成笑場時刻。政治學教授范世平談到邊境防疫時，一時口誤說出「一落地，就會有『米可白』來聞你的行李」，讓全場瞬間笑翻，主持人謝震武也忍不住糾正：「是米格魯啦！米可白是藝人！」事主米可白也轉發片段，打趣說：「原來我身兼多職。這內容太可愛了～為了黑寶＋車輪餅的罐罐錢，我去（新技能）。」

米可白與愛犬。（翻攝自臉書）米可白與愛犬。（翻攝自臉書）

范世平當時認真解釋，台灣人出國比例高，防疫壓力自然增加，機場除了會播放宣導廣告，也有檢疫犬協助聞行李，沒想到一個「米格魯」說成「米可白」，意外成為全場笑點。台北市議員鍾沛君也笑說，原本以為范教授是故意講錯營造效果，結果他竟然真的誤會。謝震武也打趣表示：「我以為這是節目效果，沒想到他講得這麼認真，我覺得我有義務要糾正他！」現場笑成一片。

侯友宜（左）曾將錢錢誤為是米可白。（翻攝自臉書）侯友宜（左）曾將錢錢誤為是米可白。（翻攝自臉書）

有趣的是，這並非「米可白」第一次被誤認成狗。2021年她出席新北市寵物活動時，當時市長侯友宜看到她的愛犬「錢錢」，竟以為狗的名字叫米可白，還開心地喊：「米可白！米可白！」讓在一旁的本人哭笑不得，急忙澄清：「牠不是米可白，我才是啦！」如今又因范世平的口誤「再度中槍」，也讓這段防疫討論瞬間變成笑話集錦。影片曝光後，鍾欣凌笑虧米可白是「好鼻師」、勇兔則說：「留一點給別人賺！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中