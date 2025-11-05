自由電子報
娛樂 最新消息

才爆和小9歲辣模熱戀 陳勢安預告下一步「全新的體驗」

今年是陳勢安代表作《天后》15週年。（Billboard Live TAIPEI提供）今年是陳勢安代表作《天后》15週年。（Billboard Live TAIPEI提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳勢安今被週刊爆料與小9歲混血女模Sora熱戀，不過唱片公司回應兩人2018年合作《壞掉的大人》MV後便鮮少聯繫，陳勢安即將和法蘭Fran接力登上Billboard Live TAIPEI開唱，今年正好是陳勢安代表作《天后》問世15週年，他特別準備小驚喜：「希望可以在Billboard Live TAIPEI的現場，和歌迷一起共襄盛舉！」

法蘭Fran將在Billboard Live TAIPEI開唱。（Billboard Live TAIPEI提供）法蘭Fran將在Billboard Live TAIPEI開唱。（Billboard Live TAIPEI提供）

法蘭Fran將於12／13登上Billboard Live TAIPEI舞台，計劃帶來她與電影《96分鐘》合作的兩首全新創作《他們依然愛著》、《What Am I Fighting For》，現場除了將與觀眾聊聊影視配樂幕後的心路歷程與創作趣事，也會演唱法蘭黛樂團的經典歌曲，與大家重溫熟悉的旋律與回憶。她也透露近期正在規劃全新專輯的概念與風格。

法蘭Fran近期正在規劃全新專輯。（Billboard Live TAIPEI提供）法蘭Fran近期正在規劃全新專輯。（Billboard Live TAIPEI提供）

陳勢安則興奮表示：「非常榮幸也興奮能在12／12登上Billboard Live TAIPEI！這是一次全新的體驗，大家可以在舒適的環境中邊用餐邊聽歌，視覺、聽覺、味覺一次滿足！」預告將以LIVE Band形式重新編曲經典與新作。

陳勢安將在Billboard Live TAIPEI開唱。（Billboard Live TAIPEI提供）陳勢安將在Billboard Live TAIPEI開唱。（Billboard Live TAIPEI提供）

提到Billboard榜單，他笑說：「印象最深的是蕾哈娜當年不停霸榜的時候，我也希望有一天可以像她一樣成為霸榜歌手！」而這次歌單將橫跨新舊作品，他透露：「歌單真的開得很糾結，但大家敲碗已久的經典歌曲都會有，新歌當然也少不了，還有今年的台語挑戰《無你的將來》，會是一場多語言、跨風格的現場演出。」

被問到一天兩場演出的體力挑戰，他笑說：「雖然是第一次一天唱兩場，但不擔心，我都有去健身房報到訓練，會用最好的狀態面對大家。」對於想在Billboard Live TAIPEI看到的表演名單，陳勢安也透露心中最期待的藝人：「絕對是中島美嘉！能在這麼近距離的舞台看她唱《雪花》，一定會是難忘的體驗，那首歌太經典、永遠不會退流行。」

