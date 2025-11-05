洪拳宗師劉家良骨灰被盜！ 遺孀翁靜晶現身強調拒付贖金

劉家良（左）1994年憑《醉拳2》拿下第31屆金馬獎最佳動作指導獎。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在香港演藝圈被譽為「一代宗師」的劉家良，2013年病逝並安葬於香港沙田寶福山，他的遺孀翁靜晶在網路節目《危險人物2.0》證實劉家良骨灰已於8月被盗，她形容整起事件「令人髮指」，因為這並非單一個案，不少名人與富豪家族的先人骨灰也同樣遭竊，她強烈懷疑案件與柬埔寨詐騙集團有關，強調自己絕不會向不法份子妥協，更不會支付贖金。

劉家良老婆翁靜晶前日在節目中哽咽證實，劉家良骨灰已不見蹤跡。（翻攝自《危險人物2.0》）

已逝知名動作導演劉家良，在香港地位崇高，不但是洪家拳的嫡系傳人，更是黃飛鴻第三代弟子，在香港功夫電影史上具有不可撼動地位，曾一手栽培劉家輝、劉家榮、惠英紅等多位著名功夫片演員，巨星成龍、李連杰和甄子丹都拍過他的電影，並對這位武術前輩敬畏有加。

劉家良連除了拿過香港電影金像獎最佳動作指導獎，1994年憑《醉拳2》拿下第31屆金馬獎最佳動作指導獎，2005年則憑《七劍》榮獲第42屆金馬獎最佳動作設計獎，並於2010年榮獲第29屆香港電影金像獎終身成就獎。

劉家良因血癌病逝後，原本長眠於沙田寶福山墓園，但近期卻傳出骨灰失竊消息，老婆翁靜晶前日在節目中哽咽證實，骨灰已不見蹤跡，憶述8月下旬接到寶福山職員來電指劉師傅的骨灰龕疑似被盜，需要她授權警方檢查，她原以為是詐騙電話，但警方打開靈位石碑後，發現裡面僅剩包裹骨灰罈的紅、黃兩塊布，以及一本劉家良生平紀念冊，兩個骨灰罈及她當年親手寫下的字條均不翼而飛。揭露寶福山部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金高達港幣6千萬元。

翁靜晶透露，她在喪禮期間曾寫下一張字條，寫明「此處是劉家良墓地，沒有值錢物品，只有骨灰，請不用盜走」，如今已連同骨灰一併消失，認為案件背後可能涉及柬埔寨詐騙集團，因為自己過去曾在節目中多次揭露佛教界黑幕，屢遭威脅及網絡攻擊，更有人揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑骨灰失竊與抱復行動有關。

翁靜晶在節目直接向「劫匪」喊話，對尋回劉家良骨灰不抱希望，她與兩名女兒雖然十分悲痛，但絕不向會惡徒低頭支付贖金，目前已委請律師向寶福山追究責任及要求賠償。而她也透露警方辦案進度，表示已拘捕1人，案件未來可能朝跨境及組織犯罪偵查，目前仍有至少4名疑犯在逃。

