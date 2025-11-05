自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

洪拳宗師劉家良骨灰被盜！ 遺孀翁靜晶現身強調拒付贖金

劉家良（左）1994年憑《醉拳2》拿下第31屆金馬獎最佳動作指導獎。（資料照）劉家良（左）1994年憑《醉拳2》拿下第31屆金馬獎最佳動作指導獎。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在香港演藝圈被譽為「一代宗師」的劉家良，2013年病逝並安葬於香港沙田寶福山，他的遺孀翁靜晶在網路節目《危險人物2.0》證實劉家良骨灰已於8月被盗，她形容整起事件「令人髮指」，因為這並非單一個案，不少名人與富豪家族的先人骨灰也同樣遭竊，她強烈懷疑案件與柬埔寨詐騙集團有關，強調自己絕不會向不法份子妥協，更不會支付贖金。

劉家良老婆翁靜晶前日在節目中哽咽證實，劉家良骨灰已不見蹤跡。（翻攝自《危險人物2.0》）劉家良老婆翁靜晶前日在節目中哽咽證實，劉家良骨灰已不見蹤跡。（翻攝自《危險人物2.0》）

已逝知名動作導演劉家良，在香港地位崇高，不但是洪家拳的嫡系傳人，更是黃飛鴻第三代弟子，在香港功夫電影史上具有不可撼動地位，曾一手栽培劉家輝、劉家榮、惠英紅等多位著名功夫片演員，巨星成龍、李連杰和甄子丹都拍過他的電影，並對這位武術前輩敬畏有加。

劉家良連除了拿過香港電影金像獎最佳動作指導獎，1994年憑《醉拳2》拿下第31屆金馬獎最佳動作指導獎，2005年則憑《七劍》榮獲第42屆金馬獎最佳動作設計獎，並於2010年榮獲第29屆香港電影金像獎終身成就獎。

劉家良因血癌病逝後，原本長眠於沙田寶福山墓園，但近期卻傳出骨灰失竊消息，老婆翁靜晶前日在節目中哽咽證實，骨灰已不見蹤跡，憶述8月下旬接到寶福山職員來電指劉師傅的骨灰龕疑似被盜，需要她授權警方檢查，她原以為是詐騙電話，但警方打開靈位石碑後，發現裡面僅剩包裹骨灰罈的紅、黃兩塊布，以及一本劉家良生平紀念冊，兩個骨灰罈及她當年親手寫下的字條均不翼而飛。揭露寶福山部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金高達港幣6千萬元。

翁靜晶透露，她在喪禮期間曾寫下一張字條，寫明「此處是劉家良墓地，沒有值錢物品，只有骨灰，請不用盜走」，如今已連同骨灰一併消失，認為案件背後可能涉及柬埔寨詐騙集團，因為自己過去曾在節目中多次揭露佛教界黑幕，屢遭威脅及網絡攻擊，更有人揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑骨灰失竊與抱復行動有關。

翁靜晶在節目直接向「劫匪」喊話，對尋回劉家良骨灰不抱希望，她與兩名女兒雖然十分悲痛，但絕不向會惡徒低頭支付贖金，目前已委請律師向寶福山追究責任及要求賠償。而她也透露警方辦案進度，表示已拘捕1人，案件未來可能朝跨境及組織犯罪偵查，目前仍有至少4名疑犯在逃。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中