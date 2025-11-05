陳孟賢憶父親臥病日子 母親灑脫開導要學會放下

陳孟賢帶家人到《光榮島轉來PLUS》宣傳個人新專輯。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視台語台家庭綜藝節目《光榮島轉來PLUS》主打「全台語家庭參賽 × 夜市遊戲挑戰」，首創把夜市攤位遊戲搬進攝影棚，由夫妻檔白家綺與吳東諺首次聯手主持，每集邀請四組家庭登場挑戰，只要成功闖關就有機會抱回「幸福禮」！

「全球巨星」陳孟賢與歌迷鐵粉們應援大合照。（公視台語台提供）

最新一集邀來近期發行首張台語專輯、號稱「全球巨星」的歌手陳孟賢，帶著媽媽「彩蓮姐」與哥哥陳昭瑋一起挑戰。吳東諺一見面就打趣：「專輯叫《全球巨星》真的沒在謙虛！」陳孟賢笑回：「當然囉，因為我是全小琉球最紅的歌星！」哥哥立刻回嗆：「小琉球還有我一顆星！」陳孟賢反擊：「我是巨星，他是『落屎星』！」兄弟鬥嘴笑翻全場，媽媽彩蓮姐也笑得合不攏嘴。

陳孟賢率媽媽「彩蓮姐」及哥哥陳昭瑋上《光榮島轉來PLUS》挑戰幸福禮。（公視台語台提供）

談到兩兄弟唱歌天分，吳東諺問彩蓮姐：「他們是不是從小就愛搶麥克風？」她笑說以往都是大兒子陪她唱KTV，陳孟賢反倒沉默寡言，直到國中才驚覺他很會唱歌，「如果他國小會唱歌，我絕對讓他去練歌！」彩蓮姐還分析哥哥台語歌唱得好、孟賢華語歌更強，「頗有我年輕時的風采。」陳孟賢幽默補一句：「好的都像她，都是她的功勞啦！」主持人白家綺也幫腔：「沒錯啊，你們就是媽媽生的，要好好感謝媽媽！」

兄弟倆感情緊密，一家人相處樂觀。陳昭瑋在節目上爆料：「有些人老公過世到對年都還沒走出來，我媽一下午就走出來了。」陳孟賢回憶父親臥病半年的艱難時光，感念母親堅強面對：「我們在人世間的人，也要過得快樂，生活才能繼續。」

歌手陳孟賢率媽媽「彩蓮姐」及哥哥陳昭瑋挑戰任務「軟跤一步踢」。（公視台語台提供）

節目挑戰單元「軟跤一步踢」，母子三人為踢準藍白拖在家特訓，結果媽媽腳勁最穩當主力，首踢即得分。輪到陳孟賢上場卻「落漆」，一腳踢歪差點摔倒，被白家綺虧「太愛演」，甚至一腳把藍白拖踢進觀眾席，全場爆笑。之後現場粉絲登台挑戰，吳東諺祭出加碼：「成功就送一個愛的抱抱！」氣氛嗨到最高點。

陳孟賢挑戰遊戲「軟跤一步踢」。（公視台語台提供）

《光榮島轉來PLUS》為公視台語台南部中心打造的原創家庭綜藝節目，由白家綺與吳東諺主持，節目播出後好評不斷，主打「用歡笑找到家庭幸福秘訣」。每週四晚上8點於第14頻道公視台語台播出，當晚9點在DAY DAY台語台YouTube頻道同步首播。

