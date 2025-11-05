自由電子報
娛樂 最新消息

被問薛仕凌涉閃兵 黃迪揚秒回「我有當兵」得到首支iPhone

黃迪揚談當兵。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕黃迪揚參與校園電影《自殺通告》今（5）首映，由於他今年以《影后》入圍金鐘獎，剛好同劇的薛仕凌昨自首「閃兵」，問及此事，黃迪揚搶先發話表示「我有當兵」，坦言和薛仕凌在戲中沒太多交集，沒立場評論此事。

談到當兵，黃迪揚侃侃而談，他說自己2012年在屏東東港海岸巡防兵當下士，提到當時一個月薪水才6000多，聽到報考班長錢變多，立刻舉手報名，開心炫耀受訓後薪水變1萬1。

黃迪揚笑稱「人生第一支iPhone 6」就是當兵時存到的，當時手機價格還要2萬2，表示「大家都在玩樂，吃宵夜，我全部都忍住」。

黃迪揚談當兵。（記者潘少棠攝）

被問是否遇過「當兵鬼故事」？他說沒有，但當海巡看過浮屍，遇到家屬認屍，很理解當事人的心情，還說事後有去東隆宮拜拜，最後總結當兵一切的經歷都當成是演戲的養分。

問及是否想呼籲演藝圈內的男星都要去當兵？黃迪揚坦言，要在各種環境下找到樂趣，「不然當兵會覺得怎麼每天都一樣，要試著找到樂趣。」

繞回《自殺通告》升學議題主旨，問他升學壓力大，還是當兵壓力大？黃迪揚表示是升學，「因為去當兵的話，爸媽不會罵，但升學會。」《自殺通告》將在11月7日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body
