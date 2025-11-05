自由電子報
娛樂 最新消息

黃明志犯太歲！曾為金門代言觀光 牽扯謝侑芯命案被爆除名無法唱跨年

黃明志曾到金門拍MV，現傳出被除名無法到金門唱跨年晚會。（亞洲通文創提供）黃明志曾到金門拍MV，現傳出被除名無法到金門唱跨年晚會。（亞洲通文創提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志，過去曾為金門觀光代言，還獻唱主題歌《牆外》，並到當地拍MV，原本今年底跨年他有機會受邀到金門跨年晚會上演出，不過近期涉入台灣網紅謝侑芯在大馬意外喪命事件，目前傳出主辦方已將他除名。

黃明志因涉及10月22日台灣網紅謝侑芯在吉隆坡高級飯店命案，遭到大馬警方通緝，今（5日）凌晨1點10分左右在友人和律師陪同下前往警局投案，他也提到過去曾7次遭通緝，強調自己不會逃，目前仍在警局接受偵訊調查。

對於黃明志牽扯上命案，死忠粉絲還是希望最後真相能證明這和他沒有關聯，希望能還他清白，粉絲也感嘆：「黃明志今年犯太歲。」今年雖是蛇年，黃明志也和王彩樺合唱洗腦歌《蛇出來》，不過除了屬蛇的犯太歲，今年屬豬的也犯太歲，而黃明志生肖就是屬豬。

4年前黃明志以一首《牆外》做為推動金門觀光主題曲，還去了當地好幾個景點拍攝MV，不過後來傳出金門酒要銷往中國被卡關，因為這首《牆外》其實充滿弦外之音，對中國方面來說不太能接受。至於黃明志是否真的遭到金門跨年晚會除名？詢問經紀人，目前尚未獲得回應。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

