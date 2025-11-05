自由電子報
娛樂 最新消息

太扯！哥布林出沒球場「戳胸求關注」凱莉傻了

〔記者傅茗渝／台北報導〕網路用語「哥布林」從奇幻低階怪物，變成現代社群裡的暗號，有人自嘲、有人擺爛，討論度不斷飆升。小公視節目《少年願望事務所》本週聚焦超貼近年輕世代的話題：「你是哥布林，還是哥布林的受害者？」邀請啦啦隊成員凱莉親曝遭遇「戳胸哥布林」的離譜事件，節目將於6日晚間9點播出。

啦啦隊成員凱莉親曝「戳胸哥布林」事件，呼籲粉絲追星別越界。（公視提供）啦啦隊成員凱莉親曝「戳胸哥布林」事件，呼籲粉絲追星別越界。（公視提供）

《少年願望事務所》同步公布最新「脆民調」，結果顯示網友心中「哥布林」關鍵字前四名分別為：「邊緣人」（9%）、「厭世仔」（18%）、「沒人愛」（27%）與「單身狗」（45%），其中高達72%的受訪者認為哥布林的特徵就是「沒有另一半」，甚至形容「像宅男但更醜、母胎單身卻不願改變」。

凱莉在節目上分享親身哥布林遭遇，酒吧、球場都有奇葩實例。（公視提供）凱莉在節目上分享親身哥布林遭遇，酒吧、球場都有奇葩實例。（公視提供）

凱莉笑說，她在酒吧親眼見識過哥布林行徑，「我只是想吐槽他一下，結果他開始滔滔不絕介紹課金戰績！」她當下只想快逃，「他說等我打完這局就好，我真的傻眼！」更誇張的是，有球迷在球場上太害羞，不敢喊名字，竟拿海報捲戳啦啦隊員引注意，「結果啦啦隊成員一轉身被戳到胸口！」導致球團緊急取消賽後拍照活動。凱莉語重心長提醒：「你想叫人家有很多方法，不需要讓人不舒服。」

鄧惠文醫師以「哥布林心理學」點破現代人孤單焦慮，呼籲勇敢走出山洞面對陽光。（公視提供）鄧惠文醫師以「哥布林心理學」點破現代人孤單焦慮，呼籲勇敢走出山洞面對陽光。（公視提供）

主持人鄧惠文醫師則一語道破「哥布林心理學」核心：「他們在主流價值裡感到邊緣、弱勢，缺乏與人交往經驗，久而久之封閉消極，躲在自嘲的盾牌後不再學習。」她也指出：「當哥布林待在山洞太久，就會畏光。要走出來，需要有明確的驅動力、也需要時間。」

黃豪平建議哥布林別在山洞互相取暖。（公視提供）黃豪平建議哥布林別在山洞互相取暖。（公視提供）

主持人黃豪平建議：「各位躲在山洞取暖的哥布林，就算畏光也要帶著太陽眼鏡試著走出來。」鄧惠文也補充：「每個世代都有自己的自嘲名詞，背後反映的都是我們在學習如何面對自卑與孤單。」

由黃豪平與鄧惠文醫師共同主持的《少年願望事務所》，以青少年煩惱為主軸，融合親職觀點與專家剖析，讓親子世代在笑聲與共鳴中找到理解與對話的出口。節目每週四、五晚間9點於小公視、公視+與YouTube同步播出。

