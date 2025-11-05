偷吃「人妻」要天價賠償？ 律師加碼酸：吃外面本來就有ㄌㄠˋ塞風險

律師李怡貞發「勸世文」警剔偷吃人妻的下場。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿 、王子「婚內出軌」風波，看來似乎並未因為兩人的解釋與道歉而扳回一成，雖然粿粿聲明指出老公對家用支出貢獻有限，並索討高價賠償金上，但王子昨晚的道歉聲明卻更讓外界看傻眼，王子白紙黑字坦誠自己當初確實有意和解，是因「分期價」沒共識，才導致談判破局……讓不少人狠批，此舉無疑是提油澆火，再次讓自己陷入「困境」。

針對王子聲明，美女大律師李怡貞發文感嘆，「本來就知道自己賠不了錢，那一開始就不要玩火。引火燒身也是自找的。」甚至引用粉專粉絲留言「吃人家的老婆要天價賠償喔，好恐怖。」勸大家乖乖吃自己老婆就好。

請繼續往下閱讀...

李怡貞律師稍早甚至乾脆發出「勸世文」回應，「望周知，吃外面的，本來就會有ㄌㄠˋ塞的風險要承擔。這個是基本邏輯呀！」

釣出網友大酸特酸，「吃人家的老婆真的要天價賠償，是因為因為你值得⋯，都已經是老王子的地位了，怎麼能吃便宜的粿仔呢！」、「免錢的最（貴），不對只有更（貴）」，更有網友猜測粿粿老公范姜彥豐手上的證據一定很不一般，「這意思他（老公）有結合畫面嗎…如果沒有民事怎麼可能賠這樣子。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法