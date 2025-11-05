自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

偷吃「人妻」要天價賠償？ 律師加碼酸：吃外面本來就有ㄌㄠˋ塞風險

律師李怡貞發「勸世文」警剔偷吃人妻的下場。（翻攝自IG） 律師李怡貞發「勸世文」警剔偷吃人妻的下場。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿 、王子「婚內出軌」風波，看來似乎並未因為兩人的解釋與道歉而扳回一成，雖然粿粿聲明指出老公對家用支出貢獻有限，並索討高價賠償金上，但王子昨晚的道歉聲明卻更讓外界看傻眼，王子白紙黑字坦誠自己當初確實有意和解，是因「分期價」沒共識，才導致談判破局……讓不少人狠批，此舉無疑是提油澆火，再次讓自己陷入「困境」。

針對王子聲明，美女大律師李怡貞發文感嘆，「本來就知道自己賠不了錢，那一開始就不要玩火。引火燒身也是自找的。」甚至引用粉專粉絲留言「吃人家的老婆要天價賠償喔，好恐怖。」勸大家乖乖吃自己老婆就好。

李怡貞律師稍早甚至乾脆發出「勸世文」回應，「望周知，吃外面的，本來就會有ㄌㄠˋ塞的風險要承擔。這個是基本邏輯呀！」

釣出網友大酸特酸，「吃人家的老婆真的要天價賠償，是因為因為你值得⋯，都已經是老王子的地位了，怎麼能吃便宜的粿仔呢！」、「免錢的最（貴），不對只有更（貴）」，更有網友猜測粿粿老公范姜彥豐手上的證據一定很不一般，「這意思他（老公）有結合畫面嗎…如果沒有民事怎麼可能賠這樣子。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中