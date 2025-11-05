自由電子報
娛樂 最新消息

黃明志現身自首！「重案組D9」神速追兇 大馬最強菁英單位曝光

黃明志現身自首，主導本案的馬來西亞刑事調查局重案組D9，以神速追兇與專業辦案著稱。（翻攝自IG）黃明志現身自首，主導本案的馬來西亞刑事調查局重案組D9，以神速追兇與專業辦案著稱。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣31歲網紅謝侑芯10月22日被發現陳屍於吉隆坡高級飯店，震撼兩地娛樂圈。唱紅《漂向北方》、《玻璃心》等歌曲的馬來西亞歌手黃明志，因涉入案件遭警方發布通緝。他於今（5）日凌晨1點10分，在友人與律師陪同下現身警局自首，目前已被延長拘留6天以配合調查。據悉，大馬「重案組D9」成破案關鍵力量。

黃明志在進入警局前，於社群平台上傳自拍影片交代行蹤，語氣平靜地表示：「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」他透露剛從新山抵達吉隆坡，並已與警方約好報到時間，「接下來我會全力配合警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」

馬來西亞歌手黃明志因涉謝侑芯命案，今凌晨在友人與律師陪同下前往吉隆坡警局自首。（翻攝自IG）馬來西亞歌手黃明志因涉謝侑芯命案，今凌晨在友人與律師陪同下前往吉隆坡警局自首。（翻攝自IG）

據《中國報》報導，金馬警區主任沙札里助理總監證實，警方已將案件由「猝死案」升格為刑事法典第302條「謀殺罪」偵辦，並向法庭申請延長拘留。值得注意的是，主導此案的正是馬來西亞刑事調查局（JSJ）旗下的重案組D9。該單位被視為警隊中專辦重大刑事案件的「菁英中之菁英」，負責調查謀殺、綁架、組織犯罪及重大搶案等高風險案件。近年來，因應跨國與複雜犯罪模式，D9已升格為「特別調查組」，專責調查涉及跨境網絡、政治敏感及高度技術層面的案件。

D9成員必須經過層層選拔，具備長期刑偵經驗與情報分析能力，配合先進鑑識技術與跨部門合作，被外界譽為「馬來西亞版FBI」。該單位長年在幕後處理許多重大案件，行動保密、效率極高。本次謝侑芯命案中，D9不僅主導現場勘查，還負責整合數位追蹤與跨地線索分析，使案件迅速出現突破性進展。

