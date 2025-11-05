自由電子報
娛樂 最新消息

王心凌遭爆「熱戀吳克群」 鬆口回應關係

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌今天為心路基金會「勇敢走心路」募款專案擔任愛心大使，她之前傳出與多年老友吳克群擦出愛火，當時雙方的經紀公司都否認戀情，她今天被問到緋聞，也回應吳克群是自己非常好的朋友。

王心凌之前傳出與多年老友吳克群擦出愛火。（資料照，天晴娛樂提供）王心凌之前傳出與多年老友吳克群擦出愛火。（資料照，天晴娛樂提供）

王心凌近日忙於巡演，對於大家關心她的感情生活，她鬆口：「努力中，努力很重要。」被追問有沒有可以「努力的對象」？她笑說：「有很多很好的朋友，但現在還是比較忙於工作，工作是我最親密的伴侶。」也坦承吳克群一直是很好的朋友，當時兩人被爆秘戀的新聞出來，也沒有多聊此事，「好朋友有些事不用說太多。」

她的「Sugar High 2.0 」世界巡迴演唱會邁入尾聲，接下來將首度前往美國舊金山、紐約開唱，目前全力備戰，除了要克服時差的關卡，也更注意身體健康，「盡量保持運動，不要生病感冒，剩下就靠腎上腺素了。」明年1月23、24日她則要唱回台北小巨蛋舉辦最終收官場。

歷經70多場巡演，到時候最終場會不會哭？她則說現在還不想思考這件事，因為11月、12月、跨年都還有許多工作要完成，「這個是滿極限的挑戰。」她今天也感性表示，最近世界很紛擾，但是善的力量很重要，希望大家為遲緩兒伸出援手。

