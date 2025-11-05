自由電子報
娛樂 最新消息

若確認謝侑芯在國外遭謀殺 法界：遺屬可申領「境外補償金」

謝侑芯上個月22日在吉隆坡高級飯店傳因心臟疾病喪命。（翻攝自IG）謝侑芯上個月22日在吉隆坡高級飯店傳因心臟疾病喪命。（翻攝自IG）

〔記者吳昇儒／台北報導〕網紅謝侑芯上個月22日在吉隆坡高級飯店傳因心臟疾病喪命，近日案件急轉直下，馬來西亞警方偵辦後，將曾與謝共處一室的歌手黃明志列為嫌犯，且朝謀殺罪偵辦，並向法院申請延扣黃男7日，調查此案。我國法界人士指出，依犯罪被害人權益保障法規定，在境外因他人故意犯罪行為致死亡者，遺屬將可申領20萬元「境外補償金」。

法界人士指出，依犯保法規定，若確認謝侑芯是在國外遭到謀殺，其遺屬可申領被害人「境外補償金」。（記者吳昇儒攝）法界人士指出，依犯保法規定，若確認謝侑芯是在國外遭到謀殺，其遺屬可申領被害人「境外補償金」。（記者吳昇儒攝）

據馬來西亞媒體《中國報星洲日報報導，謝侑芯在飯店猝逝，經當地醫院檢查報告指出死因為心臟病，但當地警方卻發現知名歌手黃明志於案發時人在場，且在該房內搜出9顆搖頭丸毒品及壯陽藥，而黃被驗出毒品陽性反應。

馬國警方表示，黃明志目前已被列為嫌犯，將依謀殺方向偵辦，且向法院申請延扣黃男7日，將深入調查此案。

我國法界人士指出，依犯罪被害人權益保障法第52條第1項第4款、第57條第1項第4款規定，在我國設有戶籍的國民，於我國領域外因他人故意犯罪行為致死亡的遺屬，將可申領20萬元的境外補償金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

