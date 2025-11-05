聶雲揭23年婚姻保鮮術 帶孩子闖夜店：我有惡勢力

〔記者傅茗渝／台北報導〕聶雲今（5）日出席台北家扶《歲末送暖 暖心福袋告急記者會》，擔任愛心大使呼籲社會大眾「即刻伸出援手」，幫助弱勢家庭補齊冬季物資。聶雲大兒子聶磊21歲、二兒子聶岩18歲、小女兒聶庭16歲，他透露老婆與三名子女都在美國唸書，笑說FaceTime發明得真好，天天都會跟家人視訊，至少一位，其中跟老婆最多。

聶雲擔任家扶基金會《歲末送暖》愛心大使，呼籲社會大眾即刻伸出援手。（記者傅茗渝攝）

談到一家人的相處日常，聶雲透露家裡設有練團室，弟弟打鼓、哥哥彈電吉他、妹妹木吉他，他經常隔空聽著三個孩子練團，當下格外幸福。他說孩子們年末就要回台團聚，最期待的就是家鄉味，「台灣人真的太幸福了，從夜市一路吃到餐廳，什麼都方便又好吃。走進美國7-11都會想家，台灣的便利商店真的很溫暖。」

結婚23年的他也聊到婚姻心法，直言婚姻有起落是自然現象」最難也是最珍貴的就是守信與堅持，「婚姻是誓言，有錢沒錢、生病健康都要一起走。」夫妻倆也給足彼此個人空間，「我們都尊重對方的生活圈，她有他的朋友、我有我的朋友，不互相干涉，這樣最自在。」

聶雲期待聖誕節一家團聚，回味家鄉味。（翻攝自臉書）

除了主持與家庭，聶雲多年來也熱心公益，透露疫情期間曾將兩名育幼院寶寶帶回家照顧幾週，「全家都超喜歡小孩，那段時間大家都圍著兩個寶寶轉，後來還特地去探望。」他笑說，這段經驗成為全家最珍貴的愛心回憶。接下來他將投入舞台劇《三個傻瓜》演出，透露聖誕節孩子們會回來，全家打算一起去看五月天，「平常我們也會去吃吃喝喝、去酒吧、夜店，去了才知道爸爸在夜店其實『有惡勢力』，認識很多老闆！」他笑說，能和孩子一起玩樂、聊音樂，是最幸福的事。

