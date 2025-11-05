自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

聶雲揭23年婚姻保鮮術 帶孩子闖夜店：我有惡勢力

〔記者傅茗渝／台北報導〕聶雲今（5）日出席台北家扶《歲末送暖 暖心福袋告急記者會》，擔任愛心大使呼籲社會大眾「即刻伸出援手」，幫助弱勢家庭補齊冬季物資。聶雲大兒子聶磊21歲、二兒子聶岩18歲、小女兒聶庭16歲，他透露老婆與三名子女都在美國唸書，笑說FaceTime發明得真好，天天都會跟家人視訊，至少一位，其中跟老婆最多。

聶雲擔任家扶基金會《歲末送暖》愛心大使，呼籲社會大眾即刻伸出援手。（記者傅茗渝攝）聶雲擔任家扶基金會《歲末送暖》愛心大使，呼籲社會大眾即刻伸出援手。（記者傅茗渝攝）

談到一家人的相處日常，聶雲透露家裡設有練團室，弟弟打鼓、哥哥彈電吉他、妹妹木吉他，他經常隔空聽著三個孩子練團，當下格外幸福。他說孩子們年末就要回台團聚，最期待的就是家鄉味，「台灣人真的太幸福了，從夜市一路吃到餐廳，什麼都方便又好吃。走進美國7-11都會想家，台灣的便利商店真的很溫暖。」

結婚23年的他也聊到婚姻心法，直言婚姻有起落是自然現象」最難也是最珍貴的就是守信與堅持，「婚姻是誓言，有錢沒錢、生病健康都要一起走。」夫妻倆也給足彼此個人空間，「我們都尊重對方的生活圈，她有他的朋友、我有我的朋友，不互相干涉，這樣最自在。」

聶雲期待聖誕節一家團聚，回味家鄉味。（翻攝自臉書）聶雲期待聖誕節一家團聚，回味家鄉味。（翻攝自臉書）

除了主持與家庭，聶雲多年來也熱心公益，透露疫情期間曾將兩名育幼院寶寶帶回家照顧幾週，「全家都超喜歡小孩，那段時間大家都圍著兩個寶寶轉，後來還特地去探望。」他笑說，這段經驗成為全家最珍貴的愛心回憶。接下來他將投入舞台劇《三個傻瓜》演出，透露聖誕節孩子們會回來，全家打算一起去看五月天，「平常我們也會去吃吃喝喝、去酒吧、夜店，去了才知道爸爸在夜店其實『有惡勢力』，認識很多老闆！」他笑說，能和孩子一起玩樂、聊音樂，是最幸福的事。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中