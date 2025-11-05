自由電子報
娛樂 最新消息

郭源元親扶86歲阿嬤返家 感動告白：我扶的是人間奇蹟

詠威動科技執行長郭品辰、活動大使郭源元、詠威互動科技營運長韓莉珊執行Jeand席愛麗絲拯救仙境台北站記者會。（詠威互動科技提供）詠威動科技執行長郭品辰、活動大使郭源元、詠威互動科技營運長韓莉珊執行Jeand席愛麗絲拯救仙境台北站記者會。（詠威互動科技提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕創作女神郭源元今出席《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅 台北站》記者會，分享近況與生活點滴。以「感動系」形象著稱的她，被問到是否手機成癮時笑說：「有一點，我很愛滑IG看threads。」她透露常被threads的貼文感動，也會收藏許多善良小故事，立志當「動森居民」，走感動路線。

郭源元特別提到一段暖心經歷，日前她遇到一位86歲的阿嬤，對方因診所午休、身體不適而無法回家，她毅然決定攙扶對方一步步走回家，「我知道如果放過自己，晚上就不用睡了，我要讓阿嬤安心回家我才過得去。」她還確認阿嬤沒有失智，等到家人接手才放心離開。她感性表示：「我遇到阿嬤時36歲，再活一次36歲都沒有她厲害，原來我扶的是人間奇蹟。」

郭源元甜笑出席《愛麗絲拯救仙境》台北站記者會。（記者侯家瑜攝）郭源元甜笑出席《愛麗絲拯救仙境》台北站記者會。（記者侯家瑜攝）

談到網路話題「粿粿婚內出軌王子」時，郭源元透露與王子僅在7年前玩過狼人殺，「私下沒有聯繫，也沒私交，看到新聞沒有特別錯愕或其他。」被問到先前是否聲援江祖平事件？她解釋：「我當初只是轉發國外相關文章，不完全是聲援，只是表達一個現象，受害者發聲時不應再被傷害，這在很多社會事件裡都一樣。」

《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》將於11月8日在台北微風廣場登場，展覽由詠威互動科技主辦，耗資3千萬打造五米高的魔法空間，融合光影、觸覺與嗅覺等多重感官互動，帶領觀眾走入奇幻夢境世界。記者會上，創作女神郭源元以活動大使身份亮相，化身愛麗絲現身，她笑稱從小最喜歡的童話人物就是愛麗絲，象徵勇敢追夢的精神。

