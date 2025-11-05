自由電子報
娛樂 最新消息

黃明志捲謝侑芯案接受調查 大馬警方駁斥「第三者」在現場

〔娛樂頻道／綜合報導〕唱紅過《漂向北方》、《玻璃心》等歌曲的馬來西亞歌手黃明志，因涉及10月22日台灣網紅謝侑芯在吉隆坡高級飯店命案遭到大馬警方通緝，今（5日）凌晨1點10分左右在友人和律師陪同下前往警局自首，目前至少將在警局延長拘留6天接受調查。對於謝侑芯經紀人及外界質疑，事發當下，出現在飯店房間裡的，除了黃明志和謝侑芯之外，是否還有其他「第三者」在現場，大馬警方也做出說明。

黃明志投案後，目前仍在警局接受調查。（翻攝自臉書）黃明志投案後，目前仍在警局接受調查。（翻攝自臉書）

黃明志今凌晨進入警局前，除了自拍影片在社群交代行蹤，也表示：「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」另外在投案前談到：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」

而根據大馬《中國報》報導，金馬警區主任沙札里助理總監接受媒體詢問時證實，警方今天會向法庭申請延長拘留黃明志調查，因為謝侑芯命案已從猝死案，轉為在刑事法典302（謀殺）罪名下偵辦。

至於謝侑芯經紀人在社群發文質疑，事發現場是否還有「第三者」？對此，沙札里簡短回應大馬媒體：「不正確」，並指有關「第三人在場」的說法是不正確的。而此項回應，或許對黃明志更為不利，恐怕要有更多證據來佐證他和命案沒有關聯。

