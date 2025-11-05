啦啦隊女孩選秀看重私德 B2鬆口「高額違約金」曝細節

今《宇宙啦啦隊》舉辦亮相記者會，現場聚集28位啦啦隊成員。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來原創製作選秀節目《宇宙啦啦隊》找來韓國人氣明星SUPER JUNIOR銀赫擔任主持人，從海選的28人中將選出10位訓練生出道，今（5）日舉辦亮相記者會，現場聚集28位啦啦隊成員，製作人B2及擔任海選主持人、陪伴員的麻由兩人受訪分享節目拍攝過程。

派翠克（左起）、製作人B2、麻由。（記者胡舜翔攝）

最近演藝圈不平靜，不少藝人接連爆出私德問題，製作人B2被問到如何篩選啦啦隊女孩們，他透露在徵選以外還有兩到三輪的面試，從中了解成員的狀態，並明確告知女孩們底線，提到沒有禁愛令但不能有醜聞，「會要求她們不要在節目中出現危害形象、危害群體的事，也看中品性、有沒有說謊等。如果違約的話就是請她們退出，還有賠償的部分，大概200、500萬左右。」

啦啦隊成員除了舞蹈外，也有訓練唱歌、臉部表情控管。（記者胡舜翔攝）

至於女孩們入選條件，除了舞蹈要有一定水準外，也特別花了4個多月訓練他們唱歌、臉部表情控管等，B2也說成員們都很認真，常常不敢睡覺都在認真練習。至於節目製作費，他則說因為有簽屬合約，沒有辦法細說，僅提到有在預想內。

B2過去曾製作《模范棒棒堂》，這次則是全女生節目，他表示在管理上有所不同。（記者胡舜翔攝）

B2過去曾製作《模范棒棒堂》，這次則是全女生節目，他表示在管理上有所不同，以前是會直接開罵，現在面對心思細膩的女生自然要特別下功夫，有很多女性同事分工負責不同環節。

這次找來Super Junior銀赫擔任主持人，第一天錄影時大樓竟有火警，大家都擠在一樓原地聊天，「本來想說沒什麼，結果來了7台消防車，說是頂樓機房出問題，但也沒有大礙，我們想說『要發了』。我們有跟銀赫說沒什麼事，他很親民的跟我們在一樓外聊天」，麻由也說銀赫很親民，經過的人跟他打招呼他也都有回應。

